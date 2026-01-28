Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 28 ianuarie 2026. Vreme de iarnă blândă în România: temperaturi pozitive și cer variabil în toată țara

Prognoza meteo azi, 28 ianuarie 2026. Vreme de iarnă blândă în România: temperaturi pozitive și cer variabil în toată țara

28/01/2026
Prognoza meteo azi, 28 ianuarie 2026. Vreme de iarnă blândă în România: temperaturi pozitive și cer variabil în toată țara
Vreme caldă pentru această perioadă, sursa- arhiva CANCAN.RO

Prognoza meteo azi, 28 ianuarie 2026.Vremea de azi reflectă încă influenţa iernii târzii în România, cu deosebire în zonele centrale și nordice unde aerul rece persistă, în timp ce regiunile sudice și de pe litoral cunosc valori ușor mai blânde.

Vremea în România

În ansamblu, vremea de mâine în România se anunță rece pentru sfârșitul iernii, cu temperaturi maxime ce vor oscila între aproximativ 4 °C în zonele montane și centrul țării și până la 9 °C pe litoralul Mării Negre și în sudul țării. Cerul va fi predominant variabil, alterând între nori și soare slab, fără precipitații abundente în majoritatea regiunilor, dar cu posibilitatea unor ninsori ușoare în zonele mai reci sau montane. Îmbrăcămintea groasă rămâne necesară, deoarece temperaturile rămân sub cele normale pentru perioada de început de an.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În regiunile de nord și vest se vor simţi temperaturi reci, cu maxime în jurul valorii de 5–7 °C ziua și dimineți apropiate de 0 °C sau ușor negative. Cerul va fi în general variabil, cu posibilitate de nori şi soare intermitent, iar condițiile pentru ninsoare slabă rămân probabile în zonele montane și dealurile mai înalte.

Sud și Sud-Est

În sud şi sud-est vremea va fi rece, dar ușor mai blândă decât în nord, cu maxime diurne separate de 6–9 °C și cer variabil. Posibil ca seara să apară nori mai densificaţi.

Oltenia și Sud-Vest
Și în Oltenia și sud-vest temperaturile vor oscila în jurul valorii de 5–8 °C, cu o zi rece dar fără ger extrem, iar condițiile meteo vor rămâne relativ stabile, fără precipitații semnificative anticipate.

Est și Nord-Est

Estul și nord-estul țării vor avea de asemenea un aer rece, maxime apropiate de 4–7 °C, iar cerul va alterna între nori și soare slăbit. Temperaturile nocturne rămân mai apropiate de 0 °C sau ușor sub 0.

Centrul țării și zona Carpaților

În Centru și în zona Carpaților, temperaturile vor fi mai coborâte, cu maxime de 2–5 °C și posibil strat de zăpadă persistent pe terenurile alpine sau în depresiuni. În Carpați, precipitațiile vor fi mai probabil sub formă de ninsoare, iar vântul poate face senzația termică mai rece.

Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea și litoralul Mării Negre vor fi printre cele mai puțin reci regiuni ale țării, cu maxime de 7–9 °C și cer predominant variabil. Vântul dinspre mare poate aduce senzație de frig accentuat, dar şansele de precipitaţii rămân reduse.

Vremea în Capitală și marile orașe

București

În București vremea va fi rece, dar fără ger sever, cu temperaturi maxime în jur de 6–8 °C în timpul zilei și cer variabil, însoțit de nori și unele intervale cu soare pe parcursul după-amiezii.

Cluj-Napoca

În Cluj, temperaturile vor urca până la 5–7 °C, cu cer predominant variabil și posibil fragmente de soare printre nori.

Timișoara
La Timișoara se estimează maxime apropiate de 6–8 °C, cu cer parţial noros și condiții de vreme rece, dar fără precipitații semnificative.

Iași

În Iași vremea va fi rece, cu aproximativ 5–7 °C, cer variabil și posibile zone cu ceaţă dimineața.

Craiova

La Craiova termometrele vor indica ziua aproximativ 6–8 °C, cu cer mai mult noros, specific unei zile de ianuarie stabilize.

Constanța

În Constanța pe litoral, se vor înregistra temperaturi de 7–9 °C, cu cer predominant variabil și vânt slab dinspre mare.

Brașov

Brașovul, aflat mai aproape de zonele montane, va avea maxime de 4–6 °C și cer moderat noros cu posibilitate de ninsoare ușoară pe înălțimi.

