Prognoza meteo azi, 29 ianuarie 2026. Temperaturi moderate și cer predominant noros în aproape toate regiunile

Prognoza meteo azi, 29 ianuarie 2026.Vremea va fi în general norosă până la înnorată, cu temperaturi maxime ce se vor situa în jurul valorii de 9–11 °C în cea mai mare parte a țării și cu posibile ploi slabe izolate pe arii restrânse. Valorile minime vor fi între 0 °C și 3 °C, iar vântul va sufla moderat în regiunile sudice și sud-estice.

Vremea în România

În ansamblu, vremea în România va fi predominant înnorată și rece, cu maxime generale de la aproximativ 5 °C în nord și centru până la 10–11 °C în sud și sud-vest și condiții ușor umede izolat. Regiunile montane și nordice vor resimți aerul mai rece și mai instabil, în timp ce zona litoralului și sudul vor avea temperaturi ușor mai ridicate. Nu se așteaptă fenomene meteo severe majore, dar cerul înnorat și variațiile de temperatură vor face ziua mai rece în mare parte din țară.

Vremea pe regiuni

Nordul și Vestul României

În nord și vest va predomina un cer parțial noros, cu temperaturi maxime indicate spre 5–9 °C și un aer rece dimineața. Norii vor fi prezenți, dar șansele de precipitații sunt scăzute.

Sud și Sud-Est

Regiunile sud și sud-est vor resimți temperaturi ușor peste media națională, ajungând spre 9–11 °C în timpul zilei. Cerul va fi predominant noros, iar spre seară pot apărea ploi slabe în unele localități.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vest vremea va fi mai blândă decât în restul țării, cu maxime de până la cca. 10–11 °C și cer acoperit. Izolat, condițiile pot fi umede cu ploaie slabă.

Est și Nord-Est

Estul și nord-estul țării vor avea temperaturi în jurul 3–8 °C și cer variabil spre noros, fără fenomene meteo severe majore.

Centrul țării și zona Carpaților

În zona centrală și montană, vremea va fi rece și mai instabilă, cu nori frecvenți și șanse de ploaie sau lapoviță la altitudini mai mari, temperaturile urmând să varieze între 0 °C și 7 °C în general.

Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea, inclusiv litoralul Mării Negre, se va bucura de o vreme relativ blândă, cu maxime de aproximativ 8–10 °C și un cer predominant înnorat. Vântul de la Marea Neagră va fi moderat.

Vremea în capitală

În București, prognozele indică o zi cu cer predominant noros, temperaturi maxime spre 8–9 °C și o posibilă creștere a norilor spre după-amiaza zilei. Dimineața va fi rece, cu condiții relativ stabile, dar fără precipitații semnificative.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca

Azi la Cluj-Napoca vremea va fi rece, cu cer noros și o temperatură maximă estimată în jurul valorii de 5–8 °C, fără precipitații notabile.

Timișoara

La Timișoara vremea va fi mai blândă, cu maxime în jur de 8–10 °C și un cer acoperit spre înnorat, cu condiții de ploaie slabă izolat.

Iași

În Iași vremea va fi rece, cerul noros și temperaturile de zi cu zi vor atinge aproximativ 6–8 °C.

Craiova

La Craiova prognozele arată o zi cu temperaturi de aproximativ 7–9 °C, cer noros și condiții ușor umede, posibilă ceață în orele dimineții.

Constanța

În Constanța, vremea va fi moderată pentru această perioadă, cu maxime în jur de 8–10 °C și cer predominant înnorat, vânt moderat dinspre Marea Neagră.

Brașov

În Brașov, vremea va fi rece, cu cer noros și temperaturi maxime ce pot fi ușor scăzute, în jurul valorii 4–7 °C, cu posibilitate de precipitații sub formă de ploaie sau lapoviță în zonele montane.

CITEȘTE ȘI: Iarnă cruntă în toată România. Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather

ANM anunță cod portocaliu de ninsori și viscol. Urgia revine în România!