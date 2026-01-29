Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 29 ianuarie 2026. Temperaturi moderate și cer predominant noros în aproape toate regiunile

Prognoza meteo azi, 29 ianuarie 2026. Temperaturi moderate și cer predominant noros în aproape toate regiunile

De: Paul Hangerli 29/01/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 29 ianuarie 2026. Temperaturi moderate și cer predominant noros în aproape toate regiunile
Vreme noroasă, sursa- pexels.com

Prognoza meteo azi, 29 ianuarie 2026.Vremea va fi în general norosă până la înnorată, cu temperaturi maxime ce se vor situa în jurul valorii de 9–11 °C în cea mai mare parte a țării și cu posibile ploi slabe izolate pe arii restrânse. Valorile minime vor fi între 0 °C și 3 °C, iar vântul va sufla moderat în regiunile sudice și sud-estice.

Vremea în România

În ansamblu, vremea în România va fi predominant înnorată și rece, cu maxime generale de la aproximativ 5 °C în nord și centru până la 10–11 °C în sud și sud-vest și condiții ușor umede izolat. Regiunile montane și nordice vor resimți aerul mai rece și mai instabil, în timp ce zona litoralului și sudul vor avea temperaturi ușor mai ridicate. Nu se așteaptă fenomene meteo severe majore, dar cerul înnorat și variațiile de temperatură vor face ziua mai rece în mare parte din țară.

Vremea pe regiuni

Nordul și Vestul României

În nord și vest va predomina un cer parțial noros, cu temperaturi maxime indicate spre 5–9 °C și un aer rece dimineața. Norii vor fi prezenți, dar șansele de precipitații sunt scăzute.

Sud și Sud-Est

Regiunile sud și sud-est vor resimți temperaturi ușor peste media națională, ajungând spre 9–11 °C în timpul zilei. Cerul va fi predominant noros, iar spre seară pot apărea ploi slabe în unele localități.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vest vremea va fi mai blândă decât în restul țării, cu maxime de până la cca. 10–11 °C și cer acoperit. Izolat, condițiile pot fi umede cu ploaie slabă.

Est și Nord-Est

Estul și nord-estul țării vor avea temperaturi în jurul 3–8 °C și cer variabil spre noros, fără fenomene meteo severe majore.

Centrul țării și zona Carpaților

În zona centrală și montană, vremea va fi rece și mai instabilă, cu nori frecvenți și șanse de ploaie sau lapoviță la altitudini mai mari, temperaturile urmând să varieze între 0 °C și 7 °C în general.

Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea, inclusiv litoralul Mării Negre, se va bucura de o vreme relativ blândă, cu maxime de aproximativ 8–10 °C și un cer predominant înnorat. Vântul de la Marea Neagră va fi moderat.

Vremea în capitală

În București, prognozele indică o zi cu cer predominant noros, temperaturi maxime spre 8–9 °C și o posibilă creștere a norilor spre după-amiaza zilei. Dimineața va fi rece, cu condiții relativ stabile, dar fără precipitații semnificative.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca

Azi la Cluj-Napoca vremea va fi rece, cu cer noros și o temperatură maximă estimată în jurul valorii de 5–8 °C, fără precipitații notabile.

Timișoara

La Timișoara vremea va fi mai blândă, cu maxime în jur de 8–10 °C și un cer acoperit spre înnorat, cu condiții de ploaie slabă izolat.

Iași

În Iași vremea va fi rece, cerul noros și temperaturile de zi cu zi vor atinge aproximativ 6–8 °C.

Craiova

La Craiova prognozele arată o zi cu temperaturi de aproximativ 7–9 °C, cer noros și condiții ușor umede, posibilă ceață în orele dimineții.

Constanța

În Constanța, vremea va fi moderată pentru această perioadă, cu maxime în jur de 8–10 °C și cer predominant înnorat, vânt moderat dinspre Marea Neagră.

Brașov

În Brașov, vremea va fi rece, cu cer noros și temperaturi maxime ce pot fi ușor scăzute, în jurul valorii 4–7 °C, cu posibilitate de precipitații sub formă de ploaie sau lapoviță în zonele montane.

CITEȘTE ȘI:  Iarnă cruntă în toată România. Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather

ANM anunță cod portocaliu de ninsori și viscol. Urgia revine în România!

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mihaela Bilic și adevărul incomod despre ulei:Punem prea mult. Punct
Știri
Mihaela Bilic și adevărul incomod despre ulei:Punem prea mult. Punct
Trenurile de 200 km/h: promisiunea de acum 20 de ani care nu a mai ajuns nici azi în gară
Știri
Trenurile de 200 km/h: promisiunea de acum 20 de ani care nu a mai ajuns nici azi în…
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis
Mediafax
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un...
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I)
Gandul.ro
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura”
Adevarul
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici...
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte 12 ore la primărie”
Mediafax
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte...
Parteneri
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
Digi 24
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală...
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de...
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
go4it.ro
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
O nouă amânare pentru GTA 6?
Go4Games
O nouă amânare pentru GTA 6?
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I)
Gandul.ro
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Joshua Castellano s-a întors mai puternic printre “greii” din oraș. “Regele nightlife-ului din ...
Joshua Castellano s-a întors mai puternic printre “greii” din oraș. “Regele nightlife-ului din România” și-a făcut intrarea ca în filme
Mihaela Bilic și adevărul incomod despre ulei:Punem prea mult. Punct
Mihaela Bilic și adevărul incomod despre ulei:Punem prea mult. Punct
David și Victoria Beckham, prima apariție publică după scandalul cu Brooklyn. Creatoarea de modă ...
David și Victoria Beckham, prima apariție publică după scandalul cu Brooklyn. Creatoarea de modă a fost decorată în Franța
Trenurile de 200 km/h: promisiunea de acum 20 de ani care nu a mai ajuns nici azi în gară
Trenurile de 200 km/h: promisiunea de acum 20 de ani care nu a mai ajuns nici azi în gară
Horoscop 29 ianuarie 2026. Zodia care trebuie să plătească o datorie amânată
Horoscop 29 ianuarie 2026. Zodia care trebuie să plătească o datorie amânată
Zodiile care renasc pâna la finalul lui 2026. Este anul puterii și al viziunii
Zodiile care renasc pâna la finalul lui 2026. Este anul puterii și al viziunii
Vezi toate știrile
×