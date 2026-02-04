Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 4 februarie 2026. Zonele în care vor fi ninsori

De: Paul Hangerli 04/02/2026 | 05:30
Iarnă, sursa-pexels.com

Prognoza meteo azi, 4 februarie 2026. În toată țara se menține un regim rece, specific iernii târzii, cu temperaturi sub cele normale pentru sezon și cer variabil spre noros. Meteorologii spun că gerul nu s-a retras complet, dar valorile termice vor rămâne relativ moderate pentru această perioadă.

Vremea în România

România se pregătește pentru o zi rece, specifică sezonului. Temperaturile vor rămâne scăzute în majoritatea regiunilor, cu ger dimineața și maxime modeste în timpul zilei. Cerul va fi variabil spre noros, iar în zonele montane și în regiunile nordice sunt posibile ninsori trecătoare. Bucureștiul și marile orașe vor resimți frigul puternic, dar treptat va exista o tendință ușoară de încălzire pe parcursul zilei.

Vremea pe regiuni:

Nord și vest

În nord și vest, vremea va fi predominant rece, cu cer parțial noros și temperaturi maxime în jurul valorii de 0-2 °C. În zonele montane, precipitațiile vor fi trecător sub formă de ninsoare, iar dimineața va fi geroasă.

Sud și sud-est

În sudul și sud-estul țării, maximele termice se vor situa ceva mai ridicat decât în restul teritoriului, dar tot sub 4 °C, cu intervale de cer acoperit și posibile treceri de ninsori slabe. Gerul se va simți mai ales dimineața.

Oltenia și sud-vest

Oltenia va avea o zi rece, cu cer variabil spre noros și temperaturi care se vor încadra în jurul lui zero, posibil puțin peste în timpul amiezii. Vântul va fi slab, iar șansele de ninsoare izolate rămân reduse.

Est și nord-est

În est și nord-est, frigul va persista mai accentuat, cu maxime ce pot rămâne sub pragul de 0 °C și cer predominant noros, asociat adesea cu ceață sau chiciură în zonele depresionare.

Centrul țării și zona Carpaților

Centrul României și regiunile montane vor fi reci, cu temperaturi negative dimineața, iar ziua vor urca ușor spre valori pozitive în dealuri. În Carpați se vor semnala ninsori trecătoare și un strat de zăpadă mai consistent la altitudini mari.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în zona Dobrogei vremea va rămâne rece, cu cer variabil, dar cu maxime puțin mai blânde decât în interior — în jur de 1-3 °C. Vântul va sufla moderat, iar condițiile de ninsoare sunt mai puțin probabile.

Vremea în capitală — București

În București, vremea va fi deosebit de rece dimineața, cu strat de zăpadă prezent, dar se va încălzi ușor spre valori maxime de 0-4 °C în timpul zilei. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea în principalele orașe

Cluj-Napoca – temperaturi maxime în jurul valorii de 1-2 °C, cer parțial noros, ger dimineața.
Timișoara – vreme rece, cu maxime în jur de 2 °C și cer variabil.
Iași – ger persistent, maxime negative sau în apropierea punctului de îngheț și cer noros.
Craiova – temperaturi în jur de 1-3 °C, cer mai mult noros, posibil zăpadă slabă.
Constanța – vreme rece lângă mare, cu maxime de 1-3 °C, cer variabil.
Brașov – frig accentuat, maxime sub 0 °C în oraș și mai reci la munte, cu ninsori locale.

