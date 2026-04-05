Prognoza meteo de Florii 2026: cum va fi vremea pe 5 aprilie, cu o săptămână înainte de Paște

Ziua aduce o vreme de primăvară autentică în România, cu temperaturi plăcute și un cer în general variabil. Deși apar local înnorări și ploi slabe în nord-vest, majoritatea regiunilor se vor bucura de condiții bune.

Diminețile rămân reci în unele zone, dar per ansamblu, vremea este favorabilă pentru activități în aer liber și marchează un nou pas spre sezonul cald.

Prognoza meteo de Florii 2026

La nivelul întregii țări, vremea va fi predominant plăcută, specifică unei primăveri deja instalate. Temperaturile maxime vor urca între 15 și 21 de grade, depășind ușor valorile normale pentru începutul lunii aprilie. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare mai ales după-amiaza în zonele montane și, spre finalul intervalului, în nord-vest, unde vor apărea ploi slabe, pe arii restrânse.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, dar și izolat în Moldova și nordul Dobrogei. Minimele nocturne vor coborî până la -2 grade în estul Transilvaniei, unde sunt posibile condiții de brumă, în timp ce pe litoral valorile nu vor scădea sub 10 grade. Pe alocuri, dimineața și noaptea, va fi ceață.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi în general frumoasă în prima parte a zilei, cu cer variabil și temperaturi plăcute, de aproximativ 17–20 de grade. Spre seară și noaptea, înnorările se vor accentua în special în nord-vest, unde sunt posibile ploi slabe. Vântul va avea unele intensificări, mai ales în zonele deschise.

Sud și sud-est

În sud și sud-est, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu maxime ce pot atinge 20–21 de grade. Cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Condițiile vor fi ideale pentru activități în aer liber.

Oltenia și sud-vest

Oltenia și sud-vestul țării vor beneficia de o zi liniștită și caldă, cu temperaturi în jurul valorilor de 19–21 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul nu va crea probleme. Noaptea, valorile termice vor scădea ușor, dar fără fenomene semnificative.

Est și nord-est

În est și nord-est, vremea va fi în general frumoasă, însă vântul poate avea unele intensificări izolate. Temperaturile maxime vor ajunge la 16–19 grade. Dimineața și noaptea pot apărea episoade de ceață, iar în zonele mai reci valorile minime vor coborî semnificativ.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării, temperaturile vor fi moderate, cu maxime între 15 și 18 grade. În estul Transilvaniei, minimele vor coborî chiar până la -2 grade, favorizând apariția brumei. În zona montană, cerul va avea înnorări după-amiaza, iar vântul va sufla mai intens pe creste.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi stabilă și relativ blândă, cu temperaturi maxime de 17–19 grade. Pe litoral, minimele vor rămâne mai ridicate, în jurul valorii de 10 grade. Vântul poate avea unele intensificări în nordul regiunii, dar fără fenomene deosebite.

Vremea de azi în București

În București, vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei și mai mult senin pe timpul nopții. Temperatura maximă va atinge 20–21 de grade, în timp ce minima va coborî la 7–8 grade, ușor mai scăzută în zonele periferice. Vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea în marile orașe

În marile orașe ale țării, vremea va fi în general plăcută, fără variații bruște.

La Cluj-Napoca , temperaturile vor ajunge la aproximativ 17–18 grade, cu un cer variabil și o noapte răcoroasă.

, temperaturile vor ajunge la aproximativ 17–18 grade, cu un cer variabil și o noapte răcoroasă. În Timișoara, maximele vor urca spre 19–20 de grade, însă spre seară pot apărea înnorări.

maximele vor urca spre 19–20 de grade, însă spre seară pot apărea înnorări. La Iași, ziua va aduce valori de 16–18 grade, cu vânt ușor intensificat pe alocuri.

ziua va aduce valori de 16–18 grade, cu vânt ușor intensificat pe alocuri. În Craiova, vremea va fi caldă, cu temperaturi de până la 20–21 de grade și cer variabil.

vremea va fi caldă, cu temperaturi de până la 20–21 de grade și cer variabil. La Constanța, valorile maxime vor fi de 17–18 grade, iar noaptea va rămâne blândă, în jur de 10 grade.

valorile maxime vor fi de 17–18 grade, iar noaptea va rămâne blândă, în jur de 10 grade. În Brașov, temperaturile vor fi mai moderate, de aproximativ 15–16 grade, iar dimineața poate apărea ceață.

