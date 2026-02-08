Prognoza meteo azi, 8 februarie 2026. Lapoviță și ninsoare în Moldova: temperaturi sub zero grade

Prognoza meteo azi, 8 februarie 2026. Pe scurt, duminică aduce o vreme predominant noroasă, cu ploi și averse pe alocuri și cu un contrast clar între vest și sud (mai blând, până la 10-12°C local) și Moldova (mai rece, în jurul lui 0°C, cu lapoviță sau ninsoare posibilă). Dacă aveți drum, țineți cont de umiditate și, în est și la munte, de riscul de precipitații mixte.

Prognoza meteo azi, 8 februarie 2026

Ne așteaptă o zi mai degrabă posomorâtă: cerul va fi mult acoperit de nori în cea mai mare parte a țării, cu ploi și averse pe alocuri, în special dimineața și spre seară. Temperaturile rămân relativ blânde pentru început de februarie în vest și sud, dar scad vizibil în Moldova, unde ploaia se poate transforma temporar în lapoviță sau ninsoare.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nord-vest și vest (Maramureș, Crișana, Banat), cerul va fi mai mult noros. Dimineața pot apărea ploi slabe sau averse, apoi precipitațiile se răresc. Temperaturile cresc treptat spre amiază, cu maxime de obicei între 6 și 10°C, în timp ce minimele dimineții coboară spre 3-5°C în zonele joase.

Sud și Sud-Est

În Muntenia și în sud-est, ziua începe rece, cu 1-2°C în primele ore, apoi se încălzește până la 7-8°C. Cerul rămâne predominant noros, iar seara sunt șanse mai mari de averse.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vest, vremea e mai blândă: dimineața începe cu 1-3°C, iar după-amiaza poate aduce 10-12°C. Norii domină, însă către seară apar și momente mai liniștite, cu cerul mai deschis pe alocuri.

Est și Nord-Est

Moldova (est și nord-est) rămâne cea mai rece zonă: temperaturi în jur de 0-1°C ziua și până la -2°C noaptea târziu. Precipitațiile pot alterna între ploaie, lapoviță și ninsoare, mai ales dimineața și în a doua parte a zilei.

Centrul țării și zona Carpaților

În centru și la munte, vremea e închisă, cu cer noros și temperaturi mai modeste: în depresiuni și pe vale pot fi 3-4°C dimineața, iar maximele se opresc adesea la 5-6°C. La altitudini mai mari, precipitațiile pot fi mixte, iar pe creste condițiile pot fi mai aspre.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, ziua începe cu 3-4°C, apoi urcă la 6-7°C. Se pot ivi perioade cu cer mai luminos în prima parte a zilei, însă spre seară crește probabilitatea de ploi. Briza mării poate accentua senzația de frig, mai ales după apus.

Vremea în Capitală (București)

În București, duminică dimineața va fi răcoroasă, cu minime de 1-2°C, apoi temperaturile cresc treptat până la 8°C după-amiaza. Cerul rămâne mai mult noros, iar spre seară apar din nou averse trecătoare.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: min 4°C / max 7°C, noros; ploi și averse dimineața, apoi mai mult nori.

Timișoara: min 3°C / max 10°C, noros la început, apoi intervale mai senine spre seară.

Iași: min -2°C / max 1°C, noros; episoade de ploaie care pot trece în ninsoare.

Craiova: min 1°C / max 12°C, noros mare parte din zi, cu tendință de înseninare seara.

Constanța: min 3°C / max 7°C, perioade mai luminoase la prânz, ploi posibile spre seară.

Brașov: min 3°C / max 6°C, cer noros aproape continuu; vreme rece și umedă.

