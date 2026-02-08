Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 8 februarie 2026. Lapoviță și ninsoare în Moldova: temperaturi sub zero grade

Prognoza meteo azi, 8 februarie 2026. Lapoviță și ninsoare în Moldova: temperaturi sub zero grade

De: Paul Hangerli 08/02/2026 | 06:30
Prognoza meteo azi, 8 februarie 2026. Lapoviță și ninsoare în Moldova: temperaturi sub zero grade
Iarnă. sursa Can Can

Prognoza meteo azi, 8 februarie 2026. Pe scurt, duminică aduce o vreme predominant noroasă, cu ploi și averse pe alocuri și cu un contrast clar între vest și sud (mai blând, până la 10-12°C local) și Moldova (mai rece, în jurul lui 0°C, cu lapoviță sau ninsoare posibilă). Dacă aveți drum, țineți cont de umiditate și, în est și la munte, de riscul de precipitații mixte.

Prognoza meteo azi, 8 februarie 2026

Ne așteaptă o zi mai degrabă posomorâtă: cerul va fi mult acoperit de nori în cea mai mare parte a țării, cu ploi și averse pe alocuri, în special dimineața și spre seară. Temperaturile rămân relativ blânde pentru început de februarie în vest și sud, dar scad vizibil în Moldova, unde ploaia se poate transforma temporar în lapoviță sau ninsoare.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nord-vest și vest (Maramureș, Crișana, Banat), cerul va fi mai mult noros. Dimineața pot apărea ploi slabe sau averse, apoi precipitațiile se răresc. Temperaturile cresc treptat spre amiază, cu maxime de obicei între 6 și 10°C, în timp ce minimele dimineții coboară spre 3-5°C în zonele joase.

Sud și Sud-Est

În Muntenia și în sud-est, ziua începe rece, cu 1-2°C în primele ore, apoi se încălzește până la 7-8°C. Cerul rămâne predominant noros, iar seara sunt șanse mai mari de averse.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vest, vremea e mai blândă: dimineața începe cu 1-3°C, iar după-amiaza poate aduce 10-12°C. Norii domină, însă către seară apar și momente mai liniștite, cu cerul mai deschis pe alocuri.

Est și Nord-Est

Moldova (est și nord-est) rămâne cea mai rece zonă: temperaturi în jur de 0-1°C ziua și până la -2°C noaptea târziu. Precipitațiile pot alterna între ploaie, lapoviță și ninsoare, mai ales dimineața și în a doua parte a zilei.

Centrul țării și zona Carpaților

În centru și la munte, vremea e închisă, cu cer noros și temperaturi mai modeste: în depresiuni și pe vale pot fi 3-4°C dimineața, iar maximele se opresc adesea la 5-6°C. La altitudini mai mari, precipitațiile pot fi mixte, iar pe creste condițiile pot fi mai aspre.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, ziua începe cu 3-4°C, apoi urcă la 6-7°C. Se pot ivi perioade cu cer mai luminos în prima parte a zilei, însă spre seară crește probabilitatea de ploi. Briza mării poate accentua senzația de frig, mai ales după apus.

Vremea în Capitală (București)

În București, duminică dimineața va fi răcoroasă, cu minime de 1-2°C, apoi temperaturile cresc treptat până la 8°C după-amiaza. Cerul rămâne mai mult noros, iar spre seară apar din nou averse trecătoare.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: min 4°C / max 7°C, noros; ploi și averse dimineața, apoi mai mult nori.

Timișoara: min 3°C / max 10°C, noros la început, apoi intervale mai senine spre seară.

Iași: min -2°C / max 1°C, noros; episoade de ploaie care pot trece în ninsoare.

Craiova: min 1°C / max 12°C, noros mare parte din zi, cu tendință de înseninare seara.

Constanța: min 3°C / max 7°C, perioade mai luminoase la prânz, ploi posibile spre seară.

Brașov: min 3°C / max 6°C, cer noros aproape continuu; vreme rece și umedă.

CITEȘTE ȘI:  Prognoză meteo Paște 2026. Orașele în care ninge în Duminica Mare, potrivit meteorologilor Accuweather

Vremea o ia razna în România. Ce se va întâmpla până pe 8 martie

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată casa lui Sorin Brotnei din Maramureș. Acoperișul e realizat într-un mod care nu se mai folosește în prezent
Știri
Cum arată casa lui Sorin Brotnei din Maramureș. Acoperișul e realizat într-un mod care nu se mai folosește…
Ce dietă strictă are Sofia, fiica Danei Nălbaru cu Dragoș Bucur, la doar 19 ani. Care este motivul?
Știri
Ce dietă strictă are Sofia, fiica Danei Nălbaru cu Dragoș Bucur, la doar 19 ani. Care este motivul?
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 –...
Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Cine poate primi o sumă de bani
Gandul.ro
Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Cine poate primi o sumă de...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
De ce societatea judecă mai tare femeile decât bărbații? Ce arată cazul Ruxandra Luca
Adevarul
De ce societatea judecă mai tare femeile decât bărbații? Ce arată cazul Ruxandra...
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene...
Parteneri
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur și simplu arta mea”. FOTO
Click.ro
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur...
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în martie, alegeri și referendum în Ucraina în luna mai
Digi 24
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în...
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de...
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
Surpriză: Samsung Galaxy S26 Ultra NU primește MagSafe
go4it.ro
Surpriză: Samsung Galaxy S26 Ultra NU primește MagSafe
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Go4Games
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Cine poate primi o sumă de bani
Gandul.ro
Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Cine poate primi o sumă de bani
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată casa lui Sorin Brotnei din Maramureș. Acoperișul e realizat într-un mod care nu se mai ...
Cum arată casa lui Sorin Brotnei din Maramureș. Acoperișul e realizat într-un mod care nu se mai folosește în prezent
Cartea de Tarot a zilei de azi, 8 februarie 2026. Roata Norocului răstoarnă destinele: schimbarea neașteptată ...
Cartea de Tarot a zilei de azi, 8 februarie 2026. Roata Norocului răstoarnă destinele: schimbarea neașteptată care îți poate transforma complet ziua
Ce dietă strictă are Sofia, fiica Danei Nălbaru cu Dragoș Bucur, la doar 19 ani. Care este motivul?
Ce dietă strictă are Sofia, fiica Danei Nălbaru cu Dragoș Bucur, la doar 19 ani. Care este motivul?
De la FunHaus la Glitchy Glam: Pinterest dezvăluie marile obsesii ale anului 2026!
De la FunHaus la Glitchy Glam: Pinterest dezvăluie marile obsesii ale anului 2026!
Horoscop chinezesc azi, 8 februarie 2026. Zodia care primește o veste neașteptată astăzi și își ...
Horoscop chinezesc azi, 8 februarie 2026. Zodia care primește o veste neașteptată astăzi și își poate schimba complet planurile de viitor
Cum arată Cristina Rus la 44 de ani. Fosta blondă care făcea România să ofteze acum 20 de ani e ...
Cum arată Cristina Rus la 44 de ani. Fosta blondă care făcea România să ofteze acum 20 de ani e schimbată total!
Vezi toate știrile
×