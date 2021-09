Prognoza meteo, vineri, 10 septembrie 2021. Diferențe termice enorme între zi și noapte

Diminețile reci se apropie de pragul înghețului în cele mai multe zone din țară. Cele mai mici valori s-au înregistrat în zonele depresionare, unde regimul termic a coborât până la 0°C în Miercurea Ciuc și Întorsura Buzăului; 2 grade celsius în Joseni și 3 grade în Topliţa.

Cel mai frig a fost la Obârșia Lotrului, unde mercurul în termometru nu a trecut de -2 grade celsius.

La prânz temperaturile vor urca în aceste zone la peste 22 de grade, rezultând astfel o diferență termică în câteva ore de mai bine 20 grade celsius.

Miercurea Ciuc (0 grade dimineaţa / 23 grade la prânz)

Întorsura Buzăului (0 grade dimineaţa / 23 grade la prânz)

Joseni (0 grade dimineaţa / 22 grade la prânz)

Sfântu Gheorghe (2 grade dimineaţa / 24 grade la prânz)

Brasov (3 grade dimineaţa / 24 grade la prânz)

Vremea va fi frumoasã, cu un regim termic apropiat de cel specific datei. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 şi 28 de grade. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri pe litoral şi în Munţii Banatului. Izolat, dimineaţa în nord şi în centru vor fi condiţii de ceaţã, cu precãdere pe vãi şi în depresiuni.

Municipiul Miercurea Ciuc, supranumit Polul Frigului sau Mica Siberie, este recunoscut pentru temperaturile scăzute înregistrate în timpul sezonului rece.

Clima în această zonă este deosebit de rece, verile fiind foarte scurte (2-3 luni pe an), cu temperaturi între 10°-32 °C în timpul zilei și 2°-15 °C pe timpul nopții, iar iernile lungi (5-6 luni pe an) și geroase, cu temperaturi frecvent sub -30 °C. Acest fenomen este cauzat de microclima specifică zonelor dintre munți înalți. În cazul Ciucului, este vorba de bazinul Ciucului de Mijloc – zona situată între Munții Ciucului și Munții Harghita. Iarna în această zonă, aerul rece nu poate să fie dizlocat, rezultând suprapunerea unor straturi de aer rece. Aceeași cauză este și cea care duce la persistența ceții pe perioade lungi (uneori chiar 7-10 zile).