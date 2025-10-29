Programul de închinare la Catedrala Națională a fost prelungit! Vești bune pentru credincioși!

Mii de credincioși stau la rând pentru a vizita Catedrala Mântuirii Neamului. Numărul uimitor de oameni a dus la formarea unei cozi care s-a întins până în Piața Constituției. Având în vedere această situație, Patriarhia Română a făcut un anunț important pentru români. Află în articol toate detaliile!

Oamenii stau între 6 și 8 ore pentru a reuși să intre în Catedrala Mântuirii Neamului. Pentru a nu exista probleme, jandarmii sunt prezenți în număr mare și le oferă îndrumări participanților. Jandarmeria Capitalei a transmis un mesaj în acest sens.

„Pe acestă cale, recomandăm celor prezenți să manifeste răbdare, să adopte un comportament civilizat și să respecte indicațiile jandarmilor și regulile impuse de organizator”, transmite Jandarmeria Capitalei într-un comunicat de presă.

Programul de închinare la Catedrala Națională a fost prelungit

Având în vedere numărul ridicat de pelerini, Patriarhia Română a luat decizia de a prelungi programul în care românii se pot închina. Până pe data de 5 noiembrie, miercuri, credincioșii vor putea vizita Catedrala Națională inclusiv pe timpul nopții.

”Ținând cont de numărul impresionant de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, Patriarhia Română anunță prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopții, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 24:00. Având în vedere această prelungire a programului de închinare, facem un apel către toți credincioșii care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale să evite aglomerarea excesivă a rândului de așteptare”, a transmis Patriarhia Română.

Pentru a evita aglomerația, credincioșii sunt îndemnați să consulte aplicația de hartă a Arhiepiscopiei, pentru a verifica timpul de așteptare.

CITEȘTE ȘI:

Top apariții la Catedrală. Rochii elegante, pantaloni colorați și ceasuri de lux: cine a riscat și cine a jucat safe

Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă