Top apariții la Catedrală. Rochii elegante, pantaloni colorați și ceasuri de lux: cine a riscat și cine a jucat safe

Evenimentul de sfințire al Catedralei Mântuirii Neamului a adunat laolaltă personalități marcante din viața publică, iar prezența lor nu a trecut neobservată. De la lideri politici și oficiali străini, la membri ai Familiei Regale, fiecare a optat pentru vestimentații care să transmită eleganță. Pardesiuri lungi, costume clasice, rochii elegante și paltoane structurate au compus un adevărat spectacol vizual. Ceremonia a devenit un veritabil podium de modă, în care fiecare personalitate și-a pus amprenta stilistică, transformând slujba într-o sărbătoare a eleganței și bunului gust. Iată ce personalități au ajuns în topul celor mai bine îmbrăcate vedete de la eveniment.

Topul ținutelor care au impresionat la evenimentul de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului

Gigi Becali

Un loc veritabil în acest top îl ocupă Gigi Becali. Cunoscut pentru eleganța și rafinamentul care îl definesc. latifundiarul din Pipera nu a dat greș nici de această dată, dimpotrivă. Patronul FCSB s-a afișat într-o ținută sobră și elegantă, potrivită acestui moment solemn. Mai precis, acesta a purtat un pardesiu lung, care i-a conferit o notă de respect, asortat cu pantaloni în dungi fine, de inspirație clasică. Deși este obișnuit să atragă atenția prin costume scumpe și croieli spectaculoase, Gigi Becali a ales de data aceasta o abordare ușor mai reținută. Totuși, un detaliu specific lui a captat toate privirile. Mai precis, un ceas de lux Zegg & Cerlati, din aur masiv, la încheietura mâinii. Un accesoriu care a devenit de-a lungul anilor o semnătură a stilului său personal. Valoarea acestui obiect se ridică la nu mai puțin de 60.000 de euro!

Maia Sandu

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a optat pentru o vestimentație colorată, formată dintr-o rochie bleu și un palton burgundy, nuanțe care se completează perfect și dau un aer regal ținutei. Vestimentația purtată de Președintele Republicii Moldova reflectă un echilibru între formalitate şi sobrietate: adecvată pentru o ceremonie religioasă importantă, dar fără elemente lăudăroase care să distragă de la momentul solemn. Verdele ales transmite rafinament, totodată păstrând un ton rezervat.

Nicusor Dan și Mirabela Grădinaru

Președintele Nicușor Dan a purtat un costum negru, cu o cămașă albă și cravată neagră. A optat pentru o vestimentație clasică și elegantă cu care nu a dat greș. Prima Doamnă, Mirabela Grădinaru, a ales să poarte o ținută all-black. Partenera de viață a Președintelui a optat pentru o ținută neagră clasică, pe care a combinat-o cu dres negru și pantofi cu toc, tot negri, dar și cu o geantă mică de mână, în aceeași nuanță. Pe cap, Prima Doamnă a avut o eșarfă neagră din voal, accesoriu cu puternică semnificație religioasă. Aceasta reprezintă o formă de modestie și reculegere în fața lui Dumnezeu. Fiul cuplului prezidențial, Antim, a purtat pantaloni negri, bluză albă și un sacou negru, însă fără cravată. Singura care nu a purtat negru a fost fiica cuplului prezidențial, Aheea, care a fost îmbrăcată într-un pulover bej și pantaloni în aceeași nuanță.

Lia Olguța Vasilescu

Lia Olguța Vasilescu a sosit la ceremonie însoțită de soțul ei. Primarul PSD Craiova a optat pentru o ținută black and red, formată din pantaloni eleganți negri, o bluză în același ton peste care a ales să poarte un mantou roșu elegant. Ca accesorii a ales să poarte o geantă neagră pe care a ținut-o în genul poștaș și o pereche de cercei tot negri.

Raed Arafat

Raed Arafat nu a lipsit de la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. Scretarul de Stat MAI a atras priviri prin prisma ținutei elegante și rafinate pe care a purtat-o. A optat pentru un costum simplu, clasic pe care l-a accesorizat cu o cravată în carouri, o cămașă albă, insignă și butoni. Un element care i-a completat ținuta a fost perechea de ochelari de vedere cu lentile fumurii, față de cei clasici pentru care optează de obicei.

Principele Radu și Principesa Margareta

Un moment care a atras toate privirile a fost cel în care Principele Radu și Principesa Margareta și-au făcut apariția la eveniment. (vezi aici ce s-a întâmplat) Alteța sa Regală, Principesa Margareta a optat pentru un palton negru, lung, cambrat asortat cu o broșă argintie elegantă. Ținuta a fost completată de o tocă neagră și de o poșetă în același ton, mică și discretă. Bijuteriile fine precum cerceii cu perlă și colierul, au completat perfect ținuta, conferindu-i un aer regal. Și Principele Radu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. Alteța sa Regală a a purtat un costum elegant, potrivit solemnității momentului, asortat cu o cravată în dungi și un mantou structurat ce îi venea impecabil.

Ozana Barabancea

Ozana Barabancea a făcut notă discordată și a atras multe priviri în momentul în care și-a făcut apariția la evenimentul de sfințire al Catedralei Mântuirii Neamului. Cunoscută datorită stilului său excentric, vedeta a atras atenția tuturor printr-o apariție atipică, așa cum ne-a obișnuit de-a lungul timpului și a venit îmbrăcată foarte colorat! Ozana a ales să poarte o pereche de pantaloni largi, de un albastru intens, pe care i-a asortat cu un sacou colorat, într-o combinație ce i-a pus în valoare atât stilul, cât și silueta. Ținuta sa a fost completată de un accesoriu alb purtat pe cap, care a adăugat un plus de eleganță.

George Simion

George Simion a purtat o ținută clasică, ce trece testul timpului. Președintele AUR a optat pentru un costum clasic negru, asortat cu o cravată în aceeași nuanță sobră. Deasupra costumului a optat pentru un palton bej, element contrastant al ținutei care dă o notă de relaxare. Apariția lui emană o combinație între sobrietatea conferită de costumul clasic negru și elementul de rafinament conferit de paltonul bej care îl scoate în evidență.

Marcel Ciolacu

Apariția lui Marcel Ciolacu nu a atras atenția prin vreun element ieșit din comun, ci prin eleganță. Liderul PSD a optat pentru o vestimentație clasică, formată dintr-un costum negru, asoratat cu o cravată în aceeași nuanță și o cămașă albă. Ținuta a ieșit în evidență prin croiul impecabil al costumului și insigna purtată.

În galeria foto veți vedea ce ținute au purtat și alte personalități precum: Prim Ministrul Ilie Bolojan, foștii președinți ai țării, Emil Constantinescu și Traian Băsescu, Victor Ponta și Marian Vanghelie.

