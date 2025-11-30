Acasă » Știri » Programul TV de Ziua Națională. Cine transmite la TV parada de 1 Decembrie

Programul TV de Ziua Națională. Cine transmite la TV parada de 1 Decembrie

De: Irina Vlad 30/11/2025 | 18:56
Programul TV de Ziua Națională. Cine transmite la TV parada de 1 Decembrie
Parada militară 1 decembrie 2024/ sursă foto: CANCAN.RO

Parada militară de 1 decembrie 2025, Ziua Națională a României, poate fi urmărită atât pe micile ecrane, cât și pe You Tube. Iată care este programul complet și unde poți vedea cea mai impresionantă paradă din țară. 

Luni, 1 decembrie, în București are loc parada militară de ziua Națională a României, la Arcul de Triumf. Vor participa peste 2.900 de militari și speciliști din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, SRI, Administrația Națională a Penitenciarelor și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

De asemenea, la paradă vor defila 220 de mijloace tehnice și 45 de aeronave. În zona Arcului de Triumf din Capitală va fi amplasată o expoziție de tehnică militară, accesibilă publicului după terminarea paradei militare (până la ora 14:30).

Program TV de 1 decembrie 2025

La fel ca în fiecare an, parada militară de 1 decembrie de la Arcul de Triumf din București poate fi urmărită live pe Pro TV, TVR1, TVR info, TVR Moldova și TVR Internațional, de la ora 10:00. De asemenea, parada va fi transmisă în direct pe canalul YouTube și pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Antena 1 începe dimineața de 1 decembrie cu o ediție specială Observator, de la ora 10:45, când se va putea vedea parada Militară de la Arcul de Triumf.

Ediția specială NEWSTIME, grupajul informativ prezentat de Radu Andrei Tudor, la Kanal D2, ce va fi difuzată luni dimineață, de la 10:00, vine cu transmisia în direct a Paradei de 1 Decembrie.

Acces gratuit la muzee de 1 decembrie 2025

Cu ocazia Zilei Naționale a României, Ministerul Apărării Naționale organizează o serie de evenimente dedicate zilei de 1 decembrie 2025.

  • Muzeul Național de Istorie a României va fi deschis publicului între orele 09 : 17:00, cu acces gratuit.
  • Muzeul Național de Artă al României, acces gratuit în galeriile permanente și în trei expoziții temporare dedicate zilei Naționale
  • Muzeul Hărților din Capitală va fi deschis între orele 10:00 – 18:00, iar accesul va fi gratuit vizitatorilor interesați de patrimoniul cartografic al României.

 

