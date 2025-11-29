Acasă » Știri » Trafic restricționat de 1 Decembrie! Anunțul făcut de autorități pentru bucureșteni

Trafic restricționat de 1 Decembrie! Anunțul făcut de autorități pentru bucureșteni

De: Alina Drăgan 29/11/2025 | 13:57
Trafic restricționat de 1 Decembrie! Anunțul făcut de autorități pentru bucureșteni
Trafic restricționat de 1 Decembrie /Foto: Pixabay

Ziua de 1 Decembrie aduce restricții pentru bucureșteni. Autoritățile din Capitală se pregătesc pentru Ziua Națională a României, iar asta va aduce și restricții de trafic. Care sunt străzile ce se închid și ce rute alternative au șoferii?

Pe data de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, traficul rutier va fi restricționat în anumite zone din București. La fel ca în fiecare an, în centrul Capitalei va avea loc Parada Militară, astfel că traficul rutier din zonele în care se va desfășura evenimentul va fi restricționat.

Trafic restricționat de 1 Decembrie

Primăria Sectorului 1 a transmis un comunicat cu privire la modificările care vor avea loc, luni, în trafic. Astfel, pe data de 1 decembrie 2025, în intervalul orar 04:00 și 17:00, circulația rutieră va fi restricționată în zona Arcului de Triumf.

Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Vor avea parte de energie și noroc în dragoste”
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu:...
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici

Traficul va fi oprit pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff și pe străzile din jur, pe segmentul cuprins între Piața Victoriei – Arcul de Triumf – Piața Presei Libere. În Pasajul Piața Presei Libere, circulația va fi permisă doar în direcția Piața Montreal.

Primăria Sectorului 1 a făcut publică lista cu toate străzile închise pe data de 1 decembrie 2025:

  • Str. Alexandru Constantinescu (între Bd. Mărăști și Arcul de Triumf);
  • Bd. Mareșal Alexandru Averescu (între Bd. Mărăști și Arcul de Triumf);
  • Străzile Arh. Ion Mincu, Barbu Delavrancea;
  • Nicolae Ionescu;
  • Ady Endre;
  • Str. Sg. Vasile Dorobanțu;
  • Str. Docenților;
  • Str. Mahatma Gandhi;
  • Str. Petofi Sandor;
  • Str. Uruguay (între Bd. Aviatorilor și Șos. Kiseleff).

Rute alternative pentru bucureșteni

De asemenea, pe lângă anunțul cu străzile care se vor închide, Brigada Rutieră a transmis rutele alternative pe care le au șoferii pe data de 1 decembrie.

Pentru a evita blocajele și întârzierile, Brigada Rutieră ne recomandă: Șos. București-Ploiești – Piața Presei Libere – Piața Montreal – Bd. Mărăști – Str. Turda – Bd. Ion Mihalache – Piața Victoriei și Piața Victoriei – Bd. Aviatorilor – Bd. Nicolae Caramfil – Bd. Aerogării – Șos. București–Ploiești sau Șos. Ștefan cel Mare – Str. Barbu Văcărescu – Bd. Aerogării – Șos. București–Ploiești.

Categoria de pensionari români care primesc a 13-a pensie, în luna decembrie 2025. Cine se încadrează

România, lovită de ciclonul Adel! Ce se întâmplă până pe 30 noiembrie 2025

Tags:
Iți recomandăm
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom
Știri
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
Știri
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
Mediafax
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu...
Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă chinui cu 3.000 de lei, dacă Dumnezeu a lăsat să fac bani?”
Adevarul
Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă...
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele întunecate” care îl pescuiesc
Digi24
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele...
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Mediafax
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump:...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de logică exclusiv pentru genii | În această imagine s-au strecurat 3 greșeli. Găsește-le ...
Test de logică exclusiv pentru genii | În această imagine s-au strecurat 3 greșeli. Găsește-le în maximum 15 secunde!
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
Cât costă să prinzi o pârtie fără zăpadă în sezonul 2025-2026? Stațiunile montane îi rup pe ...
Cât costă să prinzi o pârtie fără zăpadă în sezonul 2025-2026? Stațiunile montane îi rup pe români la buzunare
Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a intrat cu mașina într-o autoutilitară și a murit pe loc
Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a intrat cu mașina într-o autoutilitară și a murit pe loc
Moment surprinzător! Anca Serea, în genunchi printre rafturi
Moment surprinzător! Anca Serea, în genunchi printre rafturi
Vezi toate știrile
×