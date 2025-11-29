Trafic restricționat de 1 Decembrie! Anunțul făcut de autorități pentru bucureșteni

Ziua de 1 Decembrie aduce restricții pentru bucureșteni. Autoritățile din Capitală se pregătesc pentru Ziua Națională a României, iar asta va aduce și restricții de trafic. Care sunt străzile ce se închid și ce rute alternative au șoferii?

Pe data de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, traficul rutier va fi restricționat în anumite zone din București. La fel ca în fiecare an, în centrul Capitalei va avea loc Parada Militară, astfel că traficul rutier din zonele în care se va desfășura evenimentul va fi restricționat.

Trafic restricționat de 1 Decembrie

Primăria Sectorului 1 a transmis un comunicat cu privire la modificările care vor avea loc, luni, în trafic. Astfel, pe data de 1 decembrie 2025, în intervalul orar 04:00 și 17:00, circulația rutieră va fi restricționată în zona Arcului de Triumf.

Traficul va fi oprit pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff și pe străzile din jur, pe segmentul cuprins între Piața Victoriei – Arcul de Triumf – Piața Presei Libere. În Pasajul Piața Presei Libere, circulația va fi permisă doar în direcția Piața Montreal.

Primăria Sectorului 1 a făcut publică lista cu toate străzile închise pe data de 1 decembrie 2025:

Str. Alexandru Constantinescu (între Bd. Mărăști și Arcul de Triumf);

Bd. Mareșal Alexandru Averescu (între Bd. Mărăști și Arcul de Triumf);

Străzile Arh. Ion Mincu, Barbu Delavrancea;

Nicolae Ionescu;

Ady Endre;

Str. Sg. Vasile Dorobanțu;

Str. Docenților;

Str. Mahatma Gandhi;

Str. Petofi Sandor;

Str. Uruguay (între Bd. Aviatorilor și Șos. Kiseleff).

Rute alternative pentru bucureșteni

De asemenea, pe lângă anunțul cu străzile care se vor închide, Brigada Rutieră a transmis rutele alternative pe care le au șoferii pe data de 1 decembrie.

Pentru a evita blocajele și întârzierile, Brigada Rutieră ne recomandă: Șos. București-Ploiești – Piața Presei Libere – Piața Montreal – Bd. Mărăști – Str. Turda – Bd. Ion Mihalache – Piața Victoriei și Piața Victoriei – Bd. Aviatorilor – Bd. Nicolae Caramfil – Bd. Aerogării – Șos. București–Ploiești sau Șos. Ștefan cel Mare – Str. Barbu Văcărescu – Bd. Aerogării – Șos. București–Ploiești.

