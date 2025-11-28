Categoria de pensionari români care primesc a 13-a pensie, în luna decembrie 2025. Cine se încadrează

Peste un milion de cetățeni români trăiesc și muncesc în Italia, iar o parte importantă dintre ei se află deja la vârsta pensionării, după ce au plecat din țară încă din anii ’90. Pentru acești pensionari, finalul anului 2025 va aduce o veste importantă: autoritățile italiene au confirmat acordarea celei de-a 13-a pensii, un bonus anual care majorează considerabil veniturile din luna decembrie.

Spre deosebire de Italia, unde al treisprezecelea venit este prevăzut în legislație și se acordă tuturor pensionarilor, în România nu există o astfel de plată suplimentară. Seniorii români cu pensii mici vor primi în continuare doar un ajutor ocazional: pentru luna decembrie 2025, este prevăzut un sprijin financiar de 400 de lei, destinat persoanelor ale căror pensii se situează sub 2.574 de lei. Acest sprijin funcționează ca un bonus punctual, nu ca o plată garantată anual.

Acești pensionari primesc a 13-a pensie

Situația este cu atât mai dificilă pentru pensionarii din România cu cât indexările planificate inițial pentru 1 ianuarie 2025 și 1 ianuarie 2026 nu vor mai avea loc. Majorarea medie estimată de 330 de lei anunțată pentru începutul anului 2025 a fost anulată, iar actualizarea de 7% care urma să fie aplicată în 2026, pe baza ratei inflației, nu va mai fi acordată. Prin urmare, în lipsa acestor creșteri, ajutorul acordat în decembrie devine singurul plus de venit pentru cea mai vulnerabilă categorie de pensionari.

În Italia, mecanismul este diferit. În luna decembrie, pensiile sunt printre cele mai ridicate din an datorită includerii bonusului pentru a treisprezecea lună, dar și altor compensații specifice acestei perioade. Totodată, statul nu aplică ajustări suplimentare care ar putea diminua veniturile din această lună, astfel încât suma primită de pensionari rămâne integrală.

Calendarul stabilit pentru plata pensiilor în decembrie 2025 este clar definit. Conform reglementărilor italiene, pensiile virate direct în conturile bancare vor fi disponibile încă din prima zi bancabilă a lunii, care în 2025 este luni, 1 decembrie. Astfel, pensionarii care primesc banii prin transfer bancar vor avea acces la sume chiar de la debutul lunii.

Foto: Facebook

Legislație nouă pentru pensia de handicap! Ghidul complet al gradelor și afecțiunilor în 2025