Când vor primi românii a 13-a pensie în decembrie 2025, de fapt. Ministrul Muncii a făcut anunțul!

Pensionarii cu venituri mici urmează să primească, până la finalul anului, un sprijin financiar de 400 de lei. Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis că fondurile necesare sunt deja prevăzute în buget, iar suma va fi virată odată cu pensia din luna decembrie.

Mai mult, Florin Manole a confirmat că ajutorul financiar, cunoscut și ca „a 13-a pensie”, va ajunge la beneficiari chiar înainte de Crăciun. În luna martie a acestui an, Guvernul a adoptat un proiect care prevedea acordarea unui sprijin financiar de 800 de lei, în două tranșe, pentru pensionarii ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2.574 lei. Prima tranșă a fost acordată românilor în luna aprilie, a doua urmând să fie virată la finalul anului.

Când vor primi românii a 13-a pensie

Conform notei de fundamentare a proiectului adoptat la începutul anului, în România sunt aproximativ 2,6 milioane de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei.

„Legislația în vigoare spune că 400 de lei din cuantumul de 800 pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei trebuie să ajungă o dată cu pensia din decembrie. Deci asta se va întâmpla, există buget, nu e nici o problemă. Legea în vigoare se va aplica”, a explicat luni ministrul Muncii.

De asemenea, seniorii vor beneficia de 575 lei în plus la pensie în luna decembrie. Doar anumite categorii de români vor lua ajutoarele de la stat, atât pe card, cât și prin Poștă. În luna decembrie, pensionarii vor primi mai multe bonusuri din partea statului, odată cu venirea sărbătorilor de iarnă.

Totuși, aceste sume suplimentare vor ajunge doar la anumite categorii de pensionari care îndeplinesc criteriile impuse de autorități. Ajutoarele sunt acordate pentru a compensa lipsa indexării pensiilor și pentru a sprijini achiziția de alimente, precum și plata unei părți din factura la energie.

Primul sprijin financiar va veni la jumătatea lunii atunci când pensionarii vor primi cei 400 lei, în plus, la pensie. Aceste sume vor fi acordate fie odată cu pensia de la începutul lunii, prin Poștă, fie prin virament pe card, în data de 12 decembrie.

De asemenea, seniorii cu venituri reduse pot beneficia suplimentar de vouchere de 50 de lei pe lună, care pot fi folosite pentru plata facturilor la energie electrică. Acest ajutor este acordat doar la cerere. Beneficiarii vor primi tichetele pentru luna decembrie, în valoare de 50 de lei. Sunt eligibile persoanele singure cu pensii sau venituri de până la 1.950 de lei, precum și cei care trăiesc în gospodării cu mai mulți membri și au venituri de maximum 1.780 de lei.

