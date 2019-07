Lazăr Paul, proprietarul unui câini de vânătoare, a fost condamnat la închisoare cu executare după ce haita a ”mutilat” un pensionar, pe Mihai Obadă. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, ce au scris judecătorii în motivare.

Pe 7 mai 2014, autoritățile s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că mai mulți câini de talie medie și mare l-au atacat și mușcat pe Mihai Obadă, în timp ce acesta mergea pe o stradă din Capitală. La aceeași dată, organele de poliție s-au deplasat la Spitalul de Urgență București, unde au luat legătura cu victima.

Mihai Obadă, în prezent pensionar, a mărturisit că a fost atacat de o haită de 5-7 câini, care l-au mușcat pe întreaga suprafață a corpului. Inclusiv medicii au precizat că victima, la momentul internării, era în șoc hemoragic. Bărbatul plecase pe jos de la locuința unor rude care stau pe Strada Celofibrei din localitatea Bragadiru și se îndrepta spre Șoseaua Alexandriei.

Și-a amintit că primul care a atacat a fost un câine alb, pe care a reuşit să îl prindă de zgardă cu mâna stângă, însă animalul, un “Dog Argentinian”, a continuat să îl muşte de mâna dreaptă. Acesta, dar și ceilalți patrupezi, aparțineau lui Paul Lazăr, care locuiește în apropierea locului în care victima a fost atacată.

Pe 21 mai 2014, bărbatul a făcut plângere și a arătat ca pe 6 mai 2014, în jurul orei 05:00, a fost atacat și mușcat de mai mulți câini și că salvarea lui a fost o echipă de intervenție a unei societăți de pază, aflată în apropierea antenei GSM de pe Strada Celofibrei, care a speriat animalele agresive.

Victima a recunoscut doi dintre câini

Au urmat, logic, percheziții la domiciliul lui Paul Lazăr, cel din curtea căruia au ieșit câinii. Pe 22 mai 2014, uu fost observați cinci câini, care nu erau legați sau închiși într-un țarc amenajat: un câine de culoare albă cu zgardă la gât, din rasa “Dog Argentinian”, un câine de culoare maro cu alb corcitură din “Metis” cu “Brac German”, un câine maro cu pete gri din rasa “Brac German”, un câine de culoare negru din rasa “Brac German ” – talie mică și un câine maidanez, corcitură “Metis” cu “Brac German”.

Anterior, la data de 20.05.2014, organele de poliție au constatat că, în curtea imobilului, sunt trei câini: unul de culoare albă, unul de culoare maro cu pete albe și unul brun roșcat. Ulterior, un medic veterinar a stabilit că doi dintre cei trei patrupezi sunt din rasa Staffordshire Terrier.

“Atacul a durat 30 de aminute!”

Câinii au fost prezentați persoanei vătămate, Mihai Obadă recunoscând pe doi dintre cei care l-au atacat. Au urmat audierile părților implicate, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, documente explozive din dosarul în urma căruia Paul Lazăr, proprietarul câinilor, a fost condamnat la 2 ani și 2 luni de închisoare.

“Partea civilă a declarat că în acea dimineață a fost atacat brusc de un grup de câini (5-7; nu-și poate aminti numărul exact). Atacul a durat 30 minute, în final rămânând doar doi câini – unul alb cu zgardă neagră și unul maroniu cu pete albe, ambii de talie mare. Cei doi câini s-au îndepărtat abia când la fața locului a apărut echipajul de intervenție al societății de pază”, a spus, în primă fază, partea vătămată.

Cu ocazia unei noi audieri, Mihai Obadă a făcut și alte precizări. Inițial, niște câini ai străzii au început să îl latre, erau în apropierea blocului în construcție, au încercat să îl muște, însă nu au reușit. După câteva secunde a auzit fluierături și după cinci secunde a apărut un grup de 5-7 câini de vânătoare. A precizat că pe toată durata atacului a participat câinele alb, pe care l-a prins de câteva ori de zgardă cu mâna, în încercarea de a se apăra.

Ce au declarat martorii

Relevante în cauză sunt declarațiile agenților firmei de pază care au ajuns la locul faptei, fiind chemați de colegul lor care păzea blocul în construcție și care a observat în dreptul antenei GSM o persoană întinsă pe jos care țipa, în jurul acesteia fiind mai mulți câini.

“Martorul N.L.A. a declarat că împreună cu colegul său, C. I., s-au deplasat la obiectiv observând în zonă o persoană culcată la pământ care era mușcată de doi câini, fiind în stare gravă. Unul dintre câini era de culoare albă cu pete și părea a fi din rasa Amstaff.

Martorul C. I. a învederat faptul că în momentul în care au ajuns la fața locului, partea civilă era mușcată de doi câini din rasa Amstaff, unul alb, celălalt alb cu pete maro. Aceștia au fugit către E70 și au făcut dreapta pe prima stradă”, sunt declarațiile celor doi martori consemnate la dosar.

“Nu câinii mei l-au mușcat, dacă puneau gura pe el îl ucideau!”

A fost audiat inclusiv inculpatul Paul Lazăr, care, în primă fază, “a menționat că nu câinii săi au mușcat-o pe partea civilă. A învederat că aceștia sunt câini de vânătoare și niciodată nu au mușcat vreun gonac sau vreun vânător, dar și că, dacă într-adevăr partea civilă ar fi fost agresată de câinii săi, aceștia ar fi ucis-o”.

Inclusiv în faza de judecată Paul Lazăr și-a menținut poziția și a susținut că patrupezii “nu aveau cum să iasă din curte, nu erau agresivi, dar dacă puneau într-adevăr gura pe persoana vătămată o ucideau; în special dogul argentinian era foarte puternic, punea mistrețul jos, astfel că persoana vătămată nu avea nicio șansă; nu ținea câinii în țarc și cu zgardă deoarece nu aveau pe unde să iasă; gardul avea la acel moment o problemă, era strâmbat puțin, dar câinele nu avea cum să iasă pe acolo”.

50 de zile de îngrijiri medicale

La dosar a fost depusă și înregistrarea video efectuată de lucrătorii de pază imediat după consumarea faptei. Potrivit raportului de expertiză medico-legată, Mihai Obadă “prezintă leziuni traumatice pe aproape toată suprafața corporală care au putut fi produse prin mușcare și zgâriere de către câini. Leziunile datează din 06.05.2014 și necesită circa 50 zile de îngrijiri medicale. Leziunile au pus în primejdie viața victimei. Urmele mușcăturilor sunt relevate și în fotografiile depuse la dosar de către partea civilă în fața instanței de fond”.

Acuzat de vătămare corporală din culpă

Într-un final, magistrații au ajuns la concluzia că“fapta există și a fost comisă de inculpat, câinii acestuia fiind cei care au atacat-o pe partea civilă. În drept , d in art.1 lit.b din OUG nr.55/2002, rezultă că dogul Argentinian este încadrat de lege în categoria câinilor periculoși (clasa a II-a), astfel că orice susțineri contrare ale inculpatului nu pot fi reținute sub acest aspect.

Prin urmare, fapta inculpatului L. P. care nu a respectat dispozițiile legale sau măsurile de prevedere pentru efectuarea unei anumite activități, respectiv creșterea câinilor de rasă periculoși, astfel încât să prevină atacul canin, fapte ce au avut ca urmare agresarea/mușcarea persoanei vătămate O. M., la data de 06.05.2014, de către mai mulți câini de talie medie și mare, care aparțin inculpatului (printre care și câinele alb din rasa Dog Argentinian), necesitând pentru vindecarea leziunilor circa 50 zile îngrijiri medicale, fiindu-i pusă în primejdie viața, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de vătămare corporală din culpă privind regimul de deținere al câinilor periculoș și sau agresivi”.

Inculpatul, condamnat la închisoare!

În cele din urmă, magistrații au decis ca Paul Lazăr să fie condamnat la 2 ani și 2 luni de închisoare. “Constată că inculpatul are 68 de ani, este căsătorit, are 8 clase, este pensionar, are o familie închegată, din fișa de cazier judiciar rezultând că a fost condamnat anterior pentru săvârșirea a două infracțiuni de ultraj, fapte concurente cu prezenta. Curtea de Apel consideră că, în contextul în care fapta dedusă judecății a fost săvârșită din culpă, nu se poate da o relevanță deosebită din perspectiva individualizării judecătorești a pedepsei antecedentelor penale, dar aplicarea unei pedepse cu închisoarea (iar nu cu amenda penală) se justifică, văzând conduita procesuală a inculpatului care nu a recunoscut comiterea infracțiunii și prin urmare nici nu și-a asumat nici consecințele acesteia”, au motivat magistrații condamnarea proprietarului câinilor.

Acesta a revenit, astfel, după gratii. De precizat că Paul Lazăr fusese eliberat condiționat în 2017 după ce, cu un an în urmă, a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare pentru că, împreună cu alte cinci persoane, a bătut doi paznici de vânătoare care l-au prins în timp ce pescuia ilegal.

“Ars” și la buzunar

În plus, inculpatul a fost găsit și bun de plată. “Obligă inculpatul la plata către Spitalul de Urgență București la plata sumei de 34.732,20 lei. Curtea consideră așadar că infracțiunea comisă de inculpat a avut efecte deosebite pe plan social, familial și profesional, partea civilă fiind nevoită să își schimbe în mod radical modul de viață. Acest tablou nu face decât să evidențieze că suma de 70.000 lei este fără îndoială suficientă și echitabilă în cauză, criticile apelantului – inculpatului fiind nefondate”, au stabilit magistrații.

Decizia este definitivă! Procesul a durat nu mai puțin de cinci ani!