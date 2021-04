Publicația online ProSport lansează secțiunea specială ProSport +, acolo unde cititorii vor putea găsi opiniile unei echipe de jurnaliști sportivi cu experiență de peste 25 de ani, asupra celor mai în vogă subiecte din sport!

Echipa de editorialiști ProSport + este completată, în ordinea numerelor de pe tricou, de următorii: 1 – Andrei Trifan, 6 – Vali Moraru, 7- Decebal Rădulescu, 8 – Daniel Nazare, 10 – Adrian Artene , 11 – Marius Mitran și 15 – Victor Vrînceanu.

Cititorii ProSport vor putea găsi editorialele fiecărui membru al echipei ProSport + în secțiunea specială astfel: Luni – Marius Mitran, Marți – Adrian Artene , Miercuri – Decebal Rădulescu, Joi – Vali Moraru, Vineri – Daniel Nazare, Sâmbătă – Victor Vrînceanu, Duminică – Andrei Trifan.

Odată cu noile transferuri realizate de Prosport, echipa te provoacă la un concurs special.

Ai șansa de a câștiga un kit personalizat (5 tricouri + 5 pantaloni scurți) pentru tine si echipa ta.

Concursul se va desfășura pe pagina de Facebook și Instagram Prosport. Regulile sunt simple

Follow pagina de Facebook/Instagram ProSport (depinde de pe ce canal de social media te înscrii la concurs)

Scrie în comentarii care este cel mai tare transfer din istoria fotbalului, în opinia ta, și etichetează 4 prieteni care sunt în echipa ta de mini fotbal (5vs5).

Mai multe comentarii = mai multe șanse de câștig

Concursul se desfășoară până la data de 9 mai 2021, ora 23:59. Câștigătorul, ales prin random.org, va fi anunțat luni, 10 mai 2021, ora 16! Mult succes!

Citește regulamentul complet în continuare.

REGULAMENTUL CONCURSULUI PROSPORT TE PREMIAZĂ

ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este GÂNDUL MEDIA NETWORK, CIF RO35451445 RC J40/631/2016 , MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 2, SOS. FABRICĂ DE GLUCOZĂ, NR.21, PARTER, reprezentata prin imputernicit Radulescu Roxana Valentina, numit în continuare Organizator.

Derularea Concursului se va face in Romania, pe pagina de Facebook si Instagram PROSPORT. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil pe pagina dedicata concursului.

Regulamentul Concursului este disponibil pe site ul prosport – https://www.prosport.ro/editorial

PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul la care face referire prezentul regulament se va desfasura in perioada Concursul se desfășoară până la data de 9 mai 2021, ora 23:59.

Inscrierile in concurs se vor putea face incepand cu 27.04.2021 ora 19.30 pana pe 9.05.2021 ora 23.59 pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/prosport.ro/ si pagina de Facebook Prosport https://www.facebook.com/prosport.ro

Castigatorii vor fi desemnati in data de 10 mai ora 16.00 dupa extragerea de pe site-ul random.org, prin mesaj privat către contul său de Instagram/Facebook și prin anunț public prin story pe pagina de Instagram si Facebook a publicației PROSPORT.

III. CONDITII PENTRU PARTICIPANTI

Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament.

Datele furnizate de catre participanti vor fi considerate de catre Organizator reale, corecte si complete, raspunderea pentru acestea fiind in totalitate in sarcina participantilor, in caz contrar acestea vor fi invalidate si participantul va fi eliminat din concurs.

Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:

ca are capacitatea de folosinta si exercitiu deplina in conformitate cu NCC;

ca are domiciliul stabil/rezidenta in Romania si varsta de 18 ani impliniti in momentul inscrierii.

ca are acordul celuilalt parinte, al tutorelui legal pentru participarea la concurs a minorului – in cazul in care participantii aleg sa implice un minor in acest concurs;

ca va participa la actiunile publicitare ale organizatorului de promovare a acestui proiect, fara alte obligatii in sarcina organizatorului;

Prin inscrierea la acest concurs, participantii isi dau acordul expres, exclusiv, neconditionat si irevocabil ca numele, imaginea, materialele foto-video pe care le urca pe pagina concursului sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre organizator pentru organizarea acestui concurs fara nici un fel de pretentii financiare sau de alta natura din partea participantilor si castigatorilor.

Pentru identificare si intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta reprezentantilor organizatorului un document de identitate valabil.

Nu pot participa la Concurs angajatii Organizatorului concursului, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/ sotie).

MECANISMUL DE CONCURS

Participantii trebuie sa urmărească următorii pași pentru a putea fi admiși în cadrul concursului:

Follow pagina de Facebook/Instagram ProSport (depinde în ce pagină de social media se află în acel moment) Să scrie în comentarii care este cel mai tare transfer din istoria fotbalului, în opinia lor, și să eticheteaze 4 prieteni care sunt în echipa lor de mini fotbal (5vs5).

Dintre cei care se inscriu in concurs, se vor desemna castigatorii astfel:

Prin tragere la sorți folosind site-ul random.org

Inscrierea in concurs se face gratuit, fara perceperea niciunei taxe directe sau indirecte.

PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

Valoare totala premii 1,767 RON. Vor fi 10 premii acordate cu valoare individuală de 176,7 RON

Premiile constau in 10 kit-uri personalizate formate din tricou și pantaloni scurți de acordate de catre GÂNDUL MEDIA NETWORK câștigătorului. Organizatorul va lua legătura cu câștigătorii pentru a află următoarele detalii: – mărimile tricourilor și a pantalonilor, culorile dorite, numerele dorite, numele care vor fi inscripționate pe spatele tricourilor, sigla echipei/numele echipei urmând că această comandă să fie trimisă producătorului și în termen de maxim 14 zile câștigătorii să între în posesia premiilor.

Dacă premiile nu vor fi revendicate în termen de 7 zile de la anunțarea câștigătorilor se va mai face o extragere pe random.org pentru a desemna un alt câștigător.

Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nu se poate converti in bani.

TAXE

Organizatorul concursului, in speta GÂNDUL MEDIA NETWORK SRL, se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a Organizatorului.

Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament vor fi suportate de catre castigator.

VII. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Colectam si prelucram datele cu caracter personal pe care dumneavoastra („persoana vizata”), ni le comunicati la inscrierea si participarea in concurs.

Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt: nume, prenume, adresa de domiciliu si/sau de resedinta, cetatenie, numar de telefon, adresa de e-mail, datele privind conturile de social media (Instagram, Facebook), imaginea, vocea, semnatura si alte informatii referitoare la preferintele dumneavoastra, aptitudinile dvs. talente, fapte, actiuni, informatii privind viata personala, profesionala sau familiala si altele dupa caz, acestea din urma fiind prelucrate doar daca sunt dezvaluite in mod voluntar sau rezulta din prestatia dvs. in cadrul concursului, dar si alte informatii comunicate in mod voluntar in contextul participarii la concurs. Suplimentar datelor enumerate, in cazul in care veti fi desemnat castigator al concursului, vor fi prelucrate CNP-ul (in scopul retinerii si virarii impozitul aferent venitului obtinut de castigator din premiu, conform prevederilor Codului fiscal) si semnatura dvs. prin procesul verbal de desemnare a castigatorului si de predare a premiului, validarea castigatorului urmand a se face prin prezentarea unui act de identitate, fara a se retine insa copii de pe acesta.

In cazul in care veti furniza date cu caracter personal cu privire la o alta persoana, atunci veti avea obligatia de a va asigura ca aveti dreptul sa divulgati Operatorului aceste date cu caracter personal si ca, fara a mai lua alte masuri, Operatorul va putea colecta, folosi si divulga acele date cu caracter personal, asa cum se descrie in prezenta.

In momentul la care veti furniza date cu caracter personal cu privire la un copil cu varsta sub 16 ani, veti avea obligatia sa detineti calitatea de titularul al raspunderii parintesti asupra copilului. In cazul parintilor care isi exercita in comun raspunderea asupra copilului, consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale copilului trebuie acordat de catre ambii parinti. In astfel de cazuri, Operatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica ca titularul raspunderii parintesti a acordat sau a autorizat consimtamantul, tinand seama de tehnologiile disponibile.

Scopurile in care sunt prelucrate datele personale si temeiul juridic al prelucrarii.

Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate si procesate pentru inscrierea si participarea in concurs si pentru acordarea premiilor intr-un mod corect si transparent.

De asemenea, Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal colectate in concurs si in baza interesului legitim pentru promovarea activitatii sale si a produselor si brand-ului acestuia, in vederea/in cadrul/in legatura cu organizarea acestui concurs.

Nu vom folosi datele dumneavoastra cu caracter personal in luarea unor decizii automate care sa va afecteze sau sa creeze profiluri ale dumneavoastra.

Destinatarii datelor.

Datele dumneavoastra sunt colectate in conformitate cu prezentul Regulament in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in scopurile permise prin prezentul regulament.

Organizatorul va pastra controlul asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal si se va asigura ca persoanele imputernicite folosesc masuri tehnice si organizationale corespunzatoare, in conformitate cu legea aplicabila, pentru a asigura integritatea si securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in state terte.

Durata stocarii.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate atat timp cat sunt necesare in mod rezonabil in scopurile permise prin prezentul regulament, potrivit dispozitiilor legale in materie.

Drepturile persoanelor vizate.

Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de acces si dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem; dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte; dreptul la stergerea datelor; dreptul la restrictionarea utilizarii de catre Societate a datelor dumneavoastra cu caracter personal, in anumite cazuri (de exemplu, atunci cand contestati inexactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioada care ne permite sa verificam o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate, care va permite sa primiti datele personale referitoare la dumneavoastra pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit automat sau sa transmiteti aceste date altui operator; dreptul de a obiecta, care va permite sa va opuneti prelucrarii in continuare a datelor dvs. personale in conditiile si limitele stabilite de lege. Organizatorul va asigura exercitiul tuturor drepturilor dumneavoastra si de aceea, daca doriti sa procedati in sensul celor de mai sus, va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa redactia.prosport@prosport.ro sau o notificare scrisa la sediul Organizatorului.

Securitatea datelor.

Va asiguram ca datele dvs. se prelucreaza cu respectarea legii, in conditii de securitate si confidentialitate. Am adoptat masurile necesare, atat intern, cat si in ce priveste colaboratorii, pentru a asigura respectarea acestui principiu. Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter va rugam sa consultati si Politica noastra de confidentialitate, disponibila pe https://www.prosport.ro/politica-de-confidentialitate

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale.

Organizator,

GANDUL MEDIA NETWORK SRL

Radulescu Roxana Valentina