Publicul n-a știut ce urmează. Fosta soacră a lui Bădălău a cântat cum n-a mai auzit Constanța!

De: Dumitru Cristian 02/12/2025 | 21:00
Deschiderea Târgului de Crăciun din Constanţa a devenit scena unui moment ce a făcut turul internetului cu viteza renilor lui Moş Crăciun. Protagonista? Domnica Pătrăşcanu, nimeni alta decât mama Claudiei Pătrăşcanu. Fosta soacră a lui Gabi Bădălău a devenit virală după ce a urcat pe scenă și a încercat să cânte „Noi suntem români”, celebra melodie interpretată de Nicolae Furdui Iancu. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Atmosferă de sărbătoare, luminițe, vin fiert, copii fericiți! Dar și un microfon care probabil a regretat decizia de a fi pornit. Cam așa ar putea fi rezumat momentul trăit pe scena Târgului de Crăciun din Constanța, unde Domnica Pătrășcanu, mama Claudiei Pătrășcanu, s-a prezentat în fața publicului cu intenții bune, dar cu rezultate „memorabile”.

Mama Claudiei Pătrășcanu a devenit virală

Mama Claudiei Pătrășcanu a devenit virală pe tik-tok

Totul a început odată cu celebra piesă „Noi suntem români”. Un cântec greu cu rezonanță patriotică, care în interpretarea originală, a lui Nicolae Furdui Iancu, ne face să vibrăm la unison. A nu se înțelege acum greșit că cineva ar fi avut pretenția ca Domnica Pătrășcanu, care în CV-ul său de pe paginile de socializare se declară artistă, să se ridice la nivelul numelui mai sus-menționat. Deși cu siguranță intenția a fost una cât se poate de patriotică, mama Claudiei a reușit însă propria sa versiune, una pe care nimeni nu ar fi cerut-o, ca într-o semifnală de karaoke, la o bere. Surprins, publicul a oscilat între amuzament, jenă și acel tip de tăcere în care simți că până și instalația de lumini vrea să ia o pauză. Înregistrarea a ajuns rapid pe Tik-tok. Iar Domnica Pătrășcanu a devenit cel mai viral personaj al momentului.

Ce au putut spune organizatorii

După ce reacțiile au explodat, organizatorii au încercat „să dreagă busuiocul”. Și au încercat o aterizare de urgență, cu o explicație care a ridicat și mai mult din sprâncene.

„Evenimentul din seara aceasta de la Târgul de Crăciun a avut ca scop încurajarea integrării persoanelor cu dizabilități în viața culturală a comunității. Ne-am dorit ca acest moment să fie nu doar o reprezentație artistică. Ci o sărbătoare a curajului fiecărui individ. Artiștii au arătat că magia Crăciunului înseamnă înainte de toate, să fim împreună și să ne bucurăm de ceea ce ne unește”, au spus aceștia.

Domnica Pătrășcanu nu are însă nicio dizabilitate, după cum informează și pagina de socializare „Constanța info”! Mai mult, aceasta urmează să cânte, de Revelion, într-un club din Neptun. Asta după ce a devenit, fără să vrea, vedeta serii, iar Constanța a câțtigat detașat premiul pentru cel mai viral moment cu ocazia Târgului de Crăciun.

