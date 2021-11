Pulpe de pui cu salmonella vândute într-un hypermarket din Cluj. Mesajul retailer-ului pentru clienți

Metro Cash & Carry Romania a hotărât retragerea de la vânzare și de la clienți a unui lot de pulpe de pui superioare spate care aveau data de expirare 20 octombrie 2022, după ce s-a aflat, în urma analizelor, că erau infestate cu Salmonella Enteritidis.

Pulpele de pui erau produse de SC Superdrob SA, potrivit bzc.ro. Ulterior, retailer-ul a avut un mesaj și pentru clienți, cărora le-a transmis să nu consume produsele amintite mai sus și să le returneze.

“În cazul în care ați cumpărat produsul menționat mai sus, vă rugăm să nu îl consumați și să îl returnați în magazinele Metro Cash & Carry România SRL până pe 11.12.2021, urmând să primiți contravaloarea acestuia. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente cauzate de acest incident”, transmite Metro.

(NU RATA: ALERTĂ SANITARĂ! CARREFOUR ANUNȚĂ RETRAGEREA DE LA COMERCIALIZARE A UNUI PRODUS DEPISTAT CU SALMONELLA)

Printre cele 19 magazine în care au fost găsite pulpele de pui infestate cu Salmonella Enteritidis se află și cel din Cluj.

Pulpe de pui cu salmonella vândute la Cluj. Ce spun medicii de bacterie

Salmonella este un gen de bacterie patogenă intestinală care cauzează unele boli infecțioase (febră tifoidă, paratifos, intoxicații alimentare etc.). Este cauza celor mai răspândite toxiinfecții alimentare, contaminând omul prin ingestia de mâncare sau de apă infectată. Poate contamina o varietate de alimente, cum ar fi carne, oua, lapte, fructe de mare, legume, fructe.

“Simptomele infectiei cu Salmonella – salmoneloza – sunt, de obicei, gastro-intestinale : diaree (uneori cu sange), febra, greata, voma, crampe abdominale. Aceste simptome pot fi severe, in special la copiii mici, persoanele in varsta si persoanele cu sistemul imunitar slabit (cum ar fi cele cu HIV / SIDA, cancer, diabet, boli de rinichi). Simptomele pot sa apara dupa 6 – 72 ore de la infectarea cu bacteria Salmonella (perioada de incubatie) si dureaza in general pana la o saptamana. In cazurile severe, diareea poate fi atat de grava iar deshidratarea atat de accentuata incat bolnavul trebuie spitalizat pentru a i se administra lichide si electroliti intravenous”, precizează medicii specialiști în boli infecțioase.

(NU RATA: MARE ATENȚIE! CEREALE CU SALMONELLA LA SUPERMARKET! CUM VĂ RECUPERAȚI BANII)