Puștoaica lui Botezatu s-a dezbrăcat complet și… Fotografiile sunt senzaționale!

Sexy-puștoaica lui Cătălin Botezatu nu se dezminte! După ce a scăpat de problemele medicale din cauza cărora a fost internată la domiciliu timp de aproximativ o lună, focoasa brunetă a ținut să celebreze într-un mod inedit. Monica Hill a fost protagonista unui pictorial de-a dreptul incendiar.

În ultima perioadă, Monica Hill s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, din cauza cărora a trebuit să stea mai mult în casă. Mai exact, sexoasa brunetă a fost diagnosticată cu orjelet, infecție a glandelor sebacee cunoscută în termeni populari drept "ulcior", iar, din această cauză, medicii care au consultat-o i-au recomandat să nu părăsească domiciliul până ce tratamentul pe care-l urmează nu își face efectul.

Recent, după ce a scăpat de toate probleme, puștoaica lui Bote a ținut să sărbătorească într-un mod atipic. Mai exact, bruneta a fost protagonista unei ședințe foto, iar rezultatul, care e de-a dreptul incendiar, a intrat în posesia site-ului nr.1 din România. Acoperită doar de câteva curele de piele, clujeanca s-a jucat cum a știut mai bine cu obiectivul aparatului de fotografiat. Monica Hill s-a lăsat imortalizată în cele mai hot poziții.

Cătălin Botezatu, amorezat până peste cap!

“Fraților, o cunosc de… nici nu vreau să spun de câți ani, că era minoră. Nu s-a întâmplat nimic atunci. A prezentat pentru mine, am apărut de foarte multe ori cu ea, dar văd că acum lumea s-a sesizat. Am fost cu ea și anul trecut. Bine, anul trecut erau mai multe la masă. Nu e nicio relație, suntem prieteni, ne vedem. Chiar acum m-am despărțit de ea.

Nu am nimic special cu ea, așa de vară, da. Nu am o relație, dar îmi bate inima după cineva care e la mare, mare distanță. Chiar m-am îndrăgostit, pot spune asta. Bun de însurat știu că sunt, dar nu o să fac asta niciodată. Am sunat-o de trei ori și nu mi-a răspuns. Deja mă îngrijorez. Nu o să o cunoașteți”, mărturisea Cătălin Botezatu, în urmă cu ceva timp.

Monica Hill, senzație la Miss Intercontinental

Monica Hill este o frumoasă clujeancă de 18 ani, care este model. Bruneta a reprezentat România la la cea de 46-a ediţie a concursului Miss Intercontinental, care s-a desfășurat în Egipt, la Hurghada. Iubita lui Cătălin Botezatu a făcut primii paşi în modelling de la 12 ani şi a lucrat și cu alți designeri renumiţi din țară, precum Romaniţa Iovan sau George Hojbotă, dar şi cu agenţii de modă din străinătate, în Italia şi Grecia.

