Putin „lovește” din nou România! Atac direct la adresa alegerilor prezidențiale

Episod tensionat între România și Rusia? Acest episod a apărut după ce Vladimir Putin a făcut declarații noi. Liderul rus a folosit ocazia pentru a ataca modul în care s-au desfășurat alegerile prezidențiale din România, prezentându-le ca un exemplu de manipulare a voinței poporului.

Discursul lui a provocat reacții oficiale din România și a făcut mai tensionată relația dintre cele două țări. Putin a adăugat cazul României la o listă mai largă de probleme pe care le consideră probleme democratice în țările din Europa de Est și Occident. El a reinterpretat scorul din România ca o tentativă de a discredita alegerile din zona respectivă și ca o manieră de a susține teoria conform căreia politicienii controlează procesele democratice în mod nelegal.

Ce declarații a făcut Putin

Ministerul Afacerilor Externe din România a reacționat repede, spunând că acuzațiile lui Putin nu au baze și că sunt parte dintr–o campanie de propagandă rusă. Oficialii români au mai spus că Rusia este ultima țară care poate vorbi despre standarde democratice, întrucât chiar în Rusia se acuză de încălcări ale drepturilor fundamentale, de reprimare a opoziției și de control strict asupra presei.

De asemenea, România a precizat că Rusia și-a încercat de multe ori să influențeze alegerile din țările vecine, inclusiv din Republica Moldova și din statele UE. Această dispută retorică a avut loc într-un moment delicat, în timp ce Războiul din Ucraina continuă și Rusia suferă sancțiuni economice și izolare internațională.

„Establishmentul nu vrea să cedeze puterea, recurge la înşelarea directă a propriilor cetăţeni, agravează situaţia la nivel extern, recurge la orice şiretlicuri în interiorul ţărilor lor – din ce în ce mai des la limita legii sau chiar dincolo de ea. Dar nu se pot transforma la nesfârşit procedurile electorale democratice într-o farsă, nu se poate manipula voinţa poporului, aşa cum s-a întâmplat, să zicem, în România”, a spus liderul rus, citat de TASS.

În această situație, atacurile asupra democrațiilor europene sunt văzute ca o cale prin care Moscova încearcă să reducă încrederea cetățenilor în instituțiile lor și să promoveze ideea că toate țările se confruntă cu manipulări și lipsă de transparență. Autoritățile române au mai precizat că alegerile se desfășoară sub supravegherea instituțiilor competente și că orice îndoieli privind corectitudinea lor sunt analizate prin metode legale și transparente.

