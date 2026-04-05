Puțini stăpâni știu asta: câinii pot face arsuri solare. Semnele apar, de multe ori, prea târziu

De: Paul Hangerli 05/04/2026 | 09:10
Puțini stăpâni știu asta: câinii pot face arsuri solare. Semnele apar, de multe ori, prea târziu
Blana câinilor nu îi protejează de arsurile solare, sursa-colaj CANCAN.RO

Majoritatea stăpânilor cred că blana îi protejează complet. În realitate, câinii pot face arsuri solare, iar expunerea repetată la soare nu înseamnă doar disconfort, ci poate duce în timp la afecțiuni serioase, inclusiv cancer de piele.

Problema este că mulți își dau seama prea târziu, abia atunci când apar leziuni vizibile sau disconfortul devine evident.

Câinii pot face arsuri solare

Pare greu de crezut, dar arsurile solare la câini sunt o problemă reală, confirmată de medicii veterinari. Blana nu este un scut perfect, iar în anumite zone pielea rămâne expusă direct radiațiilor ultraviolete.

Nasul, vârfurile urechilor, abdomenul sau zona din jurul ochilor sunt cele mai vulnerabile. Aici, pielea este mai subțire, iar razele UV pătrund ușor și afectează celulele.

Cei mai expuși sunt câinii cu blană albă sau piele deschisă la culoare, pentru că au mai puțină melanină — pigmentul care oferă protecție naturală împotriva soarelui.

De ce unii câini sunt mai vulnerabili

Nu toți câinii au același nivel de protecție. Cei cu blană deschisă, rasele fără păr sau câinii tunși foarte scurt vara sunt mult mai expuși la acest pericol.

La fel și câinii care petrec mult timp afară, fie în curte, fie în plimbări lungi, fără pauze la umbră. Expunerea nu este ocazională, ci repetată, iar efectele se acumulează în timp, fără să fie observate imediat.

Semnele pe care mulți stăpâni le ignoră

La început, arsurile solare pot trece ușor neobservate. Pielea devine ușor roșie, mai caldă și sensibilă. Apoi apar uscăciunea, descuamarea sau mici crăpături.

În cazuri mai serioase, apar răni, iritații persistente sau chiar infecții. Câinele poate deveni neliniștit, evită să fie atins sau își linge excesiv anumite zone.

Pentru mulți câini, disconfortul trece neobservat până devine o problemă serioasă.

Ce se întâmplă în timp: riscul real

Pericolul nu este doar arsura în sine, ci expunerea repetată. Radiațiile UV afectează ADN-ul celulelor, iar aceste modificări se acumulează în timp.

Astfel pot apărea leziuni precanceroase sau chiar forme de cancer de piele. Carcinomul cu celule scuamoase este unul dintre cele mai frecvente și apare adesea pe nas sau urechi — exact în zonele expuse constant.

Există și alte tipuri de tumori cutanate asociate expunerii la soare, iar evoluția lor poate fi lentă, dar periculoasă dacă nu sunt depistate la timp.

Urechile și nasul, zonele unde apar problemele

Experiența veterinară arată că anumite zone sunt afectate mai frecvent. Vârful urechilor și nasul sunt cele mai sensibile, mai ales la câinii cu pigmentație deschisă.

Abdomenul devine vulnerabil atunci când câinele stă întins la soare, iar zona inghinală sau cea din jurul ochilor poate fi afectată fără să atragă imediat atenția.

Cum îți protejezi câinele de soare

Protecția nu este complicată, dar trebuie să fie constantă. Evită expunerea la soare în orele de vârf, între 11:00 și 16:00, mai ales vara.

Asigură-i acces la umbră și evită tunderea excesivă, pentru că blana rămâne un strat important de protecție. În zonele sensibile poți folosi produse speciale de protecție solară pentru animale.

Cel mai important este să fii atent la schimbări și să nu ignori semnele mici.

De ce mulți își dau seama prea târziu

Mulți stăpâni nu se gândesc că soarele poate fi o problemă pentru câini. Blana creează iluzia unei protecții totale, iar riscurile nu sunt evidente de la început.

De cele mai multe ori, problema este descoperită abia când apar leziuni vizibile sau disconfort accentuat.

Câinii nu sunt imuni la soare. Arsurile solare sunt reale, iar expunerea repetată poate avea consecințe serioase asupra sănătății lor.

Cu câteva măsuri simple, riscurile pot fi reduse considerabil. Iar diferența, pe termen lung, poate fi mai importantă decât pare la prima vedere.

CITEȘTE ȘI:  Ai făcut insolație? Ce tratamente și remedii naturiste sunt indicate

Reguli obligatorii pentru proprietarii de câini. Ce amenzi riscă cei care nu țin cont de legea din 2026

Iți recomandăm
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Știri
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Știri
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în...
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Adevarul
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest...
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
Click.ro
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia...
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Digi 24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea...
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
Digi24
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la...
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul...
