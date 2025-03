Radu Bucălae a acceptat rolul în ”Mentorii”, dar a avut parte o mare surpriză: a ajuns la spital! S-a întâmplat și inainte, și după filmări

Radu Bucălae a fost prezent la avanpremiera filmului Mentorii, producție în care îl interpretează pe Roby Coin, un crypto-influencer. Filmul, care promite să fie una dintre cele mai spumoase producții cinematografice ale anului, a însemnat o mare provocare pentru comediant, căci a fost nevoit să își asume câteva defecte de vorbire și oftalmologice. A făcut numeroase sacrificii pentru a interpreta personajul, însă ce nu știe lumea este că Radu Bucălae a trecut pragul cabinetului medicului ortodont și medicului oftalmolog după filmări. Ce i s-a spus acolo, dar și ce temeri avea actorul, aflăm într-un interviu exclusiv CANCAN.RO. Mai mult, tot în cadrul interviului, Radu ne-a dezvăluit și ce a simțit atunci când a părăsit competiția Power Couple.

Radu Bucălae și-a făcut un nume în industria de divertisment de la noi, fiind cunoscut atât ca stand-upper, cât și ca actor și co-prezentator la Neatza. Oamenii vor avea ocazia să-l vadă și în cea mai nouă producție de film românească, acolo unde interpretează rolul unui crypto-influencer. Actorul a vorbit despre experiența de la filmări, dar și despre emisiunea Power Couple, acolo unde, din păcate, el și soția lui au părăsit primii competiția. Cinci cupluri au decis să îi voteze pe Doc și Anca pentru a rămâne în competiție, în detrimentul lui Radu Bucălae și al Alexandrei. Dacă există sau nu resentimente în acest sens, dar și cum se înțeleg după emisiune Radu și Alexandra, aflăm de la comediant.

Radu Bucălae a trecut pe la mai mulți medici după încheierea filmărilor de la Mentorii: „Îmi era teamă”

CANCAN.RO: Mă bucur că ne întâlnim la avanpremiera filmului Mentorii. Prima dată ți-am admirat costumația care este foarte interesantă..

Radu Bucălae: Este o costumație specială de influencer pe crypto și lungimea acestei robe denotă înțelepciunea pe care o am eu.

CANCAN.RO: E până în pământ, nu?

Radu Bucălae: Da, ceea ce înseamnă că eu mă unesc cu rădăcinile pământului de unde este clar că ceea ce eu propovăduiesc este adevărat.

CANCAN.RO: Vreau să îți spun că am văzut trailerul și am râs, Radu. Mi-a plăcut personajul tău și felul în care l-ai interpretat. Spune-mi cât de greu ți-a fost să-l interpretezi?

Radu Bucălae: În primul rând, mulțumesc. În al doilea rând, mi-a fost greu, recunosc, pentru că personajul meu are mai multe caracteristici, cum ar fi privirea. Defectul de vorbire la care am lucrat multe zile acasă singur. Provocarea la defectul de vorbire a fost că a trebuit să fie și vizibil, să vorbesc prost, dar în același timp să se înțeleagă pentru că oamenii vin la cinema și trebuie să se audă ce vorbește personajul. Mai mult de atât, mi-am dat o provocare în plus, mi-am pus aparat dentar timp de o lună. Pe scurt, am fost pentru acest film la doi oftalmologi și la doi ortodonți.

CANCAN.RO: Superb! Dacă ai descoperit că nu ai nicio problemă, este bine

Radu Bucălae: Eu am fost înainte, pentru a mă pregăti (n.r. pentru rol), dar și după să mă verific că nu am nicio problemă. După atâtea zile de filmare în care am ținut ochii încrucișați, îmi era teamă, dacă rămân așa?!

Ce spune Radu Bucălae despre foștii adversari de la Power Couple după ce el și soția au părăsit primii competiția

Ce spune actorul după ce el și soția au părăsit Power Couple: „Vizavi de conflicte și ce se întâmplă pe la podcasturi…”

CANCAN.RO: Ai venit cu soția?

Radu Bucălae: Da, am venit cu soția, dar am pierdut-o. Eu am venit cu ea, sper să o găsesc până la final, este pe aici pe undeva.

CANCAN.RO: Așa se întâmplă după Power Couple?

Radu Bucălae: Da, după Power Couple când ajungem la evenimente nu îmi

mai pasă. Ajungem, ne ducem fiecare unde vrea, și ne vedem acasă.

CANCAN.RO: Este bine că ajungeți acasă împreună

Radu Bucălae: Este musai! Plecăm și ne întoarcem acasă împreună.

CANCAN.RO: Ce ai învățat din competiție despre tine, despre ea?

Radu Bucălae: Am învățat despre noi că suntem mai puternici împreună, chiar dacă am stat destul de puțin, am învățat că împreună suntem mai puternici. Evident că ne pare rău că am plecat mai devreme, normal că ne-am fi dorit să facem cât mai multe probe, și am învățat să nu mai fim atât de naivi.

CANCAN.RO: Aveți vreun resentiment?

Radu Bucălae: Nu. Vizavi de micile conflicte, ce se mai întâmplă pe la diferite podcasturi, până la urmă, noaptea când pui capul pe pernă suntem toți conștienți că este o emisiune, este un joc și până la urmă entertainmentul are nevoie de conflicte mai mici sau mai mari

CANCAN.RO: Până la urmă asta este showbizul, iar viața ar fi plictisitoare dacă ar fi așa lină…

Radu Bucălae: Showbiz egal conflict! Cumpărați Roby coin!

