Radu Bucălae, victima unei ţepe de 30.000 de euro! IREAL cum au încercat escrocii să-l păcălească: „E scandalos”

Radu Bucălae, cunoscut publicului atât de pe scena stand-up-ului, cât și din aparițiile sale la Antena 1, a trecut printr-un episod incredibil. În timp ce se află în plină pregătire pentru show-ul de stand-up care va avea loc în toamnă la Sala Palatului, comediantul a fost sunat de un individ care s-a prezentat drept angajat al unei sucursale UniCredit din Iași. Acesta a “împachetat povestea” să pară cât mai credibilă la telefon, dar și-a găsit nașul. Comediantul nu a picat în plasă și nu i-a dat datele personale pentru așa zisul credit de 30.000 de euro, pe care nu-l solicitase. CANCAN.RO are toate detaliile.

Ca mulți alți români, Radu Bucălae s-a trezit într-o situație atipică, la telefon, unde ar fi putut să devină victima unei înșelătorii bine orchestrate. Atent la detalii, comediantul s-a prins rapid de înșelătoria care i se prezenta drept o poveste reală.

„M-a întrebat dacă eu am făcut un credit pe numele meu, în valoare de 30.000 de euro. I-am spus că “nu” și atunci mi-a zis că mi-au fost furate datele, că e o situație sensibilă și că trebuie să luăm atitudine imediat. Totul era programat să pară extrem de urgent – mi-a spus că banii urmează să fie virați în 50 de minute!”, ne-a povestit comendiantul.

Radu Bucălae: „Când am spus că pare o fraudă, s-a enervat”

Obișnuit să miroasă „povestea” din primele replici, Radu Bucălae a început să pună tot felul de întrebări, punându-și în dificultate interlocutorul, moment în care tonul acestuia s-a schimbat brusc. „Mi-am dat seama că e o schemă, mai ales că eu nici măcar nu am cont la UniCredit. Când am spus că pare o fraudă, s-a enervat. Apoi a început să mă întrebe cu ce mă ocup, clar încercând să îmi afle datele personale. Atunci am decis să îl iau la mișto, iar când și-a dat seama, a închis brusc”, a adăugat Radu Bucălae.

Întreaga întâmplare a făcut-o publică pe rețelele sociale, trăgând astfel un semnal de alarmă ca oamenii să fie atenți la astfel de țepe, precum înșelătoria cererea de credit. „E SCANDALOS câți oameni primesc astfel de apeluri! Sfatul meu: nu răspundeți la întrebări și nu dați date personale, oricât de credibil ar suna povestea”, avertizează artistul.

În prezent comediantul se concentrează pe ce știe să facă mai bine: să aducă zâmbete pe fețele oamenilor. Radu Bucălae se pregătește intens pentru Fool’s Night Out – SCANDALOS, pe 6-7 octombrie, la Sala Palatului — cel mai mare show de stand-up din țară anul acesta. Distracția va fi asigurată, mai ales că va urca pe scenă cu material nou, alături de colegii lui Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

