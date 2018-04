Radu Ille a ajuns la urgențe zilele trecute, după ce s-a simțit foarte rău. Îndrăgitul cântăreț a povestit care este starea sănătății lui. Ille are mari probleme cu un rinichi.

„Să îl vezi pe Radu Ille cu entorsă la ambele picioare. Am urmat nişte zile de recuperare. În urmă cu ceva vreme o durere în partea dreaptă.. am zis că e ca de obicei, de oboseală. M-a ţinut aproape o săptămână. Nu puteam să mişc nici capul, nici piciorul. Era deja a cincea zi. Dimineaţă am mers la spital. Îmi amintesc cum am stat în perfuzie la camera de gardă. Ziceau că poate e fierea. Când se uită mai bine… zis că trebuie să mă operez. Funcţionează doar un rinichi. Am zis că e o glumă! Mie nu îmi mai funcţiona rinichiul drept de ceva vreme şi aveam o mare infecţie. Nu mai puteam să mănânc. Am purtat un stent de drenaj, am luat tratament. Şi-a dat drumul rinichiul. M-am dus la tomograf, mi-a văzut pietricica. Mi-a scos tubul, mi-a scos piatra şi ia uite-mă. Weekendul ăsta a fost ziua mea. Cu evenimente, a trecut! Deja-s bine, sănătos!”, a spus Radu Ille în cadrul emisiunii „Agenţia VIP”.

„Înainte de operaţie, îmi spuneau asistentele că nu sunt obişnuite cu mine aşa. Eu, care nu am grăsime deloc, am pierdut patru kilograme de masă musculară. Am avut dureri, vai, Doamne! A fost, a trecut. A doua operaţie a fost la trei săptămâni”, a mai spus Radu Ille.