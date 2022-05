Radu Pietreanu, diagnosticat cu cancer la plămâni. Cum a reușit actorul să învingă boala necruțătoare

Radu Pietreanu a reuşit de-a lungul anilor să îşi bucure fanii cu apariţiile sale pe micile ecrane. Deşi este unul dintre cei mai apreciaţi actori, puțini sunt cei care ştiu de drama pe care acesta a trăit-o. Radu Pietreanu a trecut prin cea mai grea perioadă din viaţa lui, după ce a fost diagnosticat cu cancer la plămâni. Iată cum a reușit să învingă boala necruțătoare.

În cadrul unui podcast, Radu Pietreanu a oferit detalii despre cea mai grea perioadă din viața lui, după ce a fost diagnosticat cu cancer la plămâni. Actorul a mărturisit de asemenea faptul că s-a tratat în Turcia, iar costurile au fost destul de costisitoare.

În acea perioadă, Radu Pietreanu a slăbit 36 kilograme, iar din acest motiv se simţea din ce în ce mai rău.

„Pot să fiu un exemplu pozitiv pentru cei care o pățesc. Am avut cancer la plămâni. Am intrat în depresie. Când am auzit de cancer, nu știam prea multe. Am și murit un pic, un minut să zic așa. Pe lumea cealaltă e o liniștit. Eu vreau prieteni, vreau gălăgie. Când m-am întors, trecuseră trei săptămâni pe pământ.

Eram un cadavru care a stat trei săptămâni pe o canapea, fără să vorbească, fără să mănânce, fără să nimic. Slăbisem 36 de kilograme. De la 96 kg, aveam 60. Când m-am ridicat, am făcut doi pași, am căzut. Nu mai aveam carne între piele și os”, a povestit Radu Pietreanu, în cadrul unui podcast.

Cum a reușit actorul să învingă boala necruțătoare

Mai mult decât atât, Radu Pietreanu a mărturisit că a fost nevoit să îşi vândă casa pentru a putea duce la bun sfârşit tratamentul. După aproape trei săptămâni, actorul s-a reîntors pe scenă și a început turneele.

În prezent starea sa de sănătate este una bună şi reușește din nou să le aducă zâmbetul pe buze fanilor.

„M-am dus la tratamente, m-am făcut bine. Aflasem de boala în vară. Prin octombrie m-am făcut bine. Am pus mâna pe chitară după trei săptămâni, deși am zis că nu mă mai interesează scena. (…) Mai mult de 20 de minute nu rezistam pe scenă. Încet, încet, mi-am revenit, am reînceput turneele”, a mai spus Radu Pietreanu.

Sursă foto: Facebook