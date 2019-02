Radu Vâlcan a ”eșuat” din nou! ”Haos! Doar am visat!”

Radu Vâlcan își vede planurile ruinate aproape în fiecare zi! ”Haos”, a scris el pe pagina de socializare, după încă un pan eșuat. Dar nu se plânge chiar așa de tare! În ultima perioadă, el este tot mai ocupat, mai ales de când a venit pe lume al doilea copil. Prezentatorul tv și soția lui își dedică majoritatea timpului celor doi băieți, iar de cele mai multe ori, atunci când își fac un plan, acesta se duce pe apa sâmbetei, așa cum s-a întâmplat în acest weekend.

„Astăzi mi-am propus așa: mă trezesc, beau o cafea cu iubita mea, fac un mic dejun frugal, ne jucăm cu copiii, Netflix, pregătesc un pește la cuptor, Netflix, o cină romantică! Ei, bine, se pare că doar am visat! Haos!?’, a scris Radu Vâlcan, pe rețelele de socializare.

Recent, Adela Popescu a vorbit despre botezul lui Andrei, al doilea copil al ei și al lui Radu Vâlcan. „Așteptăm să se mai încălzească. Am făcut lista deja, cred că vor fi în jur de 80 de invitați. Toți apropiați și dragi. Acum ne gândim la o locație potrivită. Fratele meu mai mare are o trupă de coveruri, de care se ocupă în timpul liber, și i-am smuls promisiunea că ne va cânta și nouă la botez. Cu siguranță vom mai pregăti surprize pentru invitați, dar în clipa asta chiar nu am stabilit nimic. Un lucru e clar, avem „poftă’ de distracție. Dacă tot nu avem timp să mergem la club, măcar la petrecerea noastră să dansăm până nu mai putem! Data nu e stabilită nici ea, așa cum spuneam, ne dorim să se mai încălzească’, a spus Adela Popescu.

Și-au stabilit vacanța de vară

Adela Popescu și-a făcut planurile pentru concediul de vară și le-a oferit fanilor săi informații concludente: „În vacanţa la mare îi vom duce o săptămână şi cu ajutoare după noi. Vrem să ne bucuram de prezenţa lor, dar să nu ne solicite atât de mult. Ştim cum e cu un copil, cu doi va fi inuman. Să stăm si noi linistiţi la plajă cu o carte în mana si un cocktail pe măsuţa de lângă. Seara să îi lăsăm în cameră cu bunicii, iar noi să putem sta pana târziu la taverne, la plimbări romantice pe plajă cu întoarceri ce nu ţin de programul de somn al lor”, a scris Adela Popescu, pe pagina sa de socializare.