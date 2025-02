Radu Vâlcan a plecat la „Insula Iubirii”! Ce mesaj i-a transmis Adelei Popescu, rămasă singură cu copiii

Filmările pentru sezonul 9 al reality-show-ului „Insula Iubirii” au început, iar Radu Vâlcan a ajuns deja în Thailanda, locul în care concurenții vor trece prin cel mai dificil test al fidelității. În timp ce prezentatorul TV se pregătește pentru un nou sezon plin de provocări, soția sa, Adela Popescu, a rămas acasă cu cei trei copii ai lor, o situație care, se pare, nu îi este tocmai pe plac.

Cu toate că plecarea lui Radu Vâlcan pentru filmări este o rutină pentru familia lor, de această dată, Adela Popescu a lăsat să se înțeleagă că absența lui îi dă ceva bătăi de cap. Rămasă singură cu cei mici, fosta prezentatoare TV a făcut o postare sugestivă pe rețelele de socializare, semn că perioada în care trebuie să gestioneze totul de una singură nu este deloc ușoară.

”Scumpe, acum că ai plecat, mi-am cumpărat lalele, bere și struguri. Nu te îngrijora, berea azi, strugurii mâine. Sau invers. Voiam să îți spun că nu am deschis încă scrisoarea de la tine. Nu văd de ce aș face-o. Am în minte două scenarii: 1. O sa mă emoționez peste măsură (și nu e cazul) 2. Mă anunți că nu te mai întorci. Că vrei să îți cumperi tuktuk și să cultivi mango și banane. Nu te-aș judeca, e gălăgie mare acasă la noi. Și țânțari vara. Serios, nu am deschis-o. Sper totuși să fie parola de la wifi pentru musafiri. Să dai semn când aterizezi.”, a scris Adela Popescu pe Instangram.

În replică, Radu Vâlcan i-a transmis un mesaj care îmbină romantismul cu umorul, arătând că, deși se află la mii de kilometri distanță, gândul îi este tot acasă, la soția și copiii săi. Mesajul său, menit să ducă un zâmbet pe chipul Adelei, a surprins o notă de dor, dar și de entuziasm.

„Iubire, ca să îți răspund la postarea de pe IG, am ajuns in Tailanda. Să știi că NU mi-a fost ușor. Zborul a fost lung, dar lin, fară turbulențe. Am avut parte de liniște, m-am gândit la ce am de făcut pe-aici. După cum bine vezi, aici plouă, însă temperatura este ideală. M-am bucurat să îmi revăd colegii, să depănăm amintiri. Atmosfera este una relaxantă. Nu putea fi altfel, chiar dacă toată lumea este conectată la următorul sezon, 9. Apropo, știai că 9 este și despre înțelepciune și o înțelegere profundă, că este și cifra lui Dumnezeu!? Am citit și eu acum. Pentru asta îți mulțumesc, pentru cele de mai sus. Și, încă ceva, parola de Wi-Fi este ” Te iubesc ” !, a transmis Radu pe social media.