Radu Vâlcan a plecat la Insula Iubirii 2025 și Adela Popescu a reacționat: „Mă anunți că nu te mai întorci”

Au început filmările pentru noul sezon de la Insula iubirii. Radu Vâlcan și-a luat zborul către Thailanda, iar Adela Popescu a reacționat. Fosta prezentatoare Tv a rămas singură în România și i-a transmis soțului ei un mesaj ”dur”. Cu riscul de a rămâne singură cu cei trei copii ai lor, aceasta și-a spus oful pe o rețea de socializare.

Filmările pentru noul sezon de la Insula iubirii, sezonul 9, sunt în plină desfășurare. Radu Vâlcan, moderatorul show-ului, și-a luat zborul către Thailanda, locul consacrat în care se filmează cel mai dur test al fidelității.

Adela Popescu și-a făcut curaj și a apărut în toată splendoarea! Vedeta a povestit tot: ”Îmi era și rușine!” Pariul personal și regretele la 60 de ani

Adela Popescu a rămas singură cu cei trei copiii ai lor, în timp ce Radu Vâlcan este în Republica Dominicană, pentru filmările noului sezon de la Insula iubirii, situație ce pare să nu îi prea convină. Cu gândul la soțul ei, fosta prezentatoare TV i-a transmis acestuia un mesaj.

Mai în glumă, mai în serios, aceasta a mărturisit că își asumă faptul că este posibil ca tatăl copiilor ei să nu se mai întoarcă acasă. Pentru a trece mai ușor peste lipsa partenerului ei, aceasta s-a răsfățat singură și și-a cumpărat flori, bere și struguri.

”Scumpe, acum că ai plecat, mi-am cumpărat lalele, bere și struguri. Nu te îngrijora, berea azi, strugurii mâine. Sau invers. Voiam să îți spun că nu am deschis încă scrisoarea de la tine. Nu văd de ce aș face-o. Am în minte două scenarii:

1. O sa mă emoționez peste măsură (și nu e cazul)

2. Mă anunți că nu te mai întorci. Că vrei să îți cumperi tuktuk și să cultivi mango și banane. Nu te-aș judeca, e gălăgie mare acasă la noi. Și țânțari vara.

Serios, nu am deschis-o. Sper totuși să fie parola de la wifi pentru musafiri.

Să dai semn când aterizezi.”, a scris Adela Popescu pe Instangram.