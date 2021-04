Raed Arafat, prima reacție după situația disperată de la Spitalul Foișor: „A trebuit să trimitem pacienții în alte zone”

Ieri, zeci de pacienți de la Spitalul de Ortopedie Foișor, din București, au fost evacuați, ca urmare a unui ordin dat și semnat de Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență. Raed Arafat a avut o primă reacție cu privire la cele întâmplate.

Raed Arafat a explicat faptul că Spitalul de Ortopedie Foișor a fost evacuat ca urmare a necesității de transformare a acestuia în spital COVID.

Zeci de pacienți s-au trezit în stradă, însă șeful DSU susține că această acțiune a fost absolut necesară.

„Spitalul Foișor, astăzi, după o analiză a situației din București, s-a luat decizia de transformare a lui în spital pentru COVID. Situația în unitățile de primiri urgențe este serioasă, pentru că astăzi dimineață a trebuit să trimitem pacienți în alte zone, chiar cu un avion militar. Suntem pe cale a de porni al treilea tir de terapie intensivă la Victor Babeș și se lucrează și noaptea ca să fie conectat la curent de la o sursă, alta decât cea la care era conectat, decizie luată pentru siguranță. În UPU mai avem pacienți care necesită terapie intensivă. Sunt îngrijiți și acolo, dar nu pot să rămână acolo, pentru că unitățile respective primesc și alți pacienți care ajung, așa că după analiză, Spitalul Foișor are o secție de terapie intensivă de 21 de paturi și are 200 de paturi pe oxigen. Avea sub jumătate din secția de terapie intensivă ocupată, din care trei sau patru pacienți care necesită, de fapt, transfer în altă parte de terapie intensivă, din ce mi-au zis colegii”, a declarat Raed Arafat, la Antena 3.

Oamenii au făcut scandal, în stradă