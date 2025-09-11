Raluca Bădulescu îi dă replica Alinei Pușcău, care a zis că este ipocrită: „Mi-am luat fapta. Cum aș putea să...”

Momente tensionate între Raluca Bădulescu și Alina Pușcău, la Asia Express. În ediția difuzată pe 10 septembrie 2025, modelul și Cristina Postu au fost foarte deranjate de faptul că Raluca Bădulescu le-a nominalizat în cursa pentru ultima șansă. Din acest motiv, Alina Pușcău i-a spus vedetei că este ipocrită.

Raluca Bădulescu a declarat că, de obicei, preferă să spună lucrurilor pe nume și că procedează la fel și în cadrul competiției Asia Express. Vedeta a subliniat că, spre deosebire de alte persoane pe care le consideră ipocrite, a preferat să fie sinceră și directă pe tot parcursul emisiunii. Totuși, vedeta nu a vrut să dezvăluie numele celor la care s-a referit.

Ce spune Raluca Bădulescu, după ce Alina Pușcău a făcut-o ipocrită

După ce a auzit ce a spus Alina Pușcău despre ea, mai exact că a făcut-o ipocrită, Raluca Bădulescu a declarat că ea consideră că modelul nu înțelege exact ce înseamnă acest cuvânt, din cauza faptului că a trăit mai mult timp în America.

„Multă lume care a fost în competiția asta este ipocrită (…) Eu i-am întrebat pe câțiva dintre ei dacă s-au supărat dacă i-am nominalizat, asta e acum, te-am nominalizat, mi-am luat fapta. Cum aș putea să fiu ipocrită? Tocmai asta. Ea a vorbit mai mult engleză, nu cred că are exact proprietatea termenului. Ipocrizie e cu totul altceva și cred că acum asta e. De-a lungul concursului, cred că voi avea surprize să văd că au zis la testimoniale că nu știu”, a declarat Raluca Bădulescu, la Un Show Păcătos.

Raluca Bădulescu a afirmat că nu s-a simțit, neapărat, jignită de ceea ce a spus Alina Pușcău și că se așteaptă ca și alți concurenți să fi avut comentarii negative la adresa ei în timpul testimonialelor. Vedeta a subliniat faptul că ea chiar o simpatizează pe Alina Pușcău, la fel ca și pe celelalte echipe din competiție.

„M-am înțeles foarte bine. O iubesc foarte mult, suntem prietene foarte bune. Eu o iubesc. Alina și Cristina m-au întrebat mai apoi ce înseamnă „cumetrie”. Ele sunt alt gen (…) Eu am spus că o să votez pentru ultima șansa persoanele pe care le cunosc mai puțin (…) Toți îmi sunt dragi, indiferent dacă au spus sau ceva despre mine”, a mai spus ea.

Cum arată Raluca Bădulescu fără niciun strop de machiaj și fără perucă. Imaginile au fost făcute publice: ”Mă filmezi așa, spre bucuria populației”