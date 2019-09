Raluca de la Bambi s-a despărțit de Emil, bărbatul cu care s-a iubit mai bine de un an. Artista a spus când s-a produs ruptura. EXCLUSIV

În această seară s-a aflat că există încă o despărțire-bombă în showbizul din România! Raluca de la Bambi i-a spus: “Adio!” iubitul ei când toți credeau că urmează nunta. Carismatica artistă a acceptat să vorbească despre acest subiect delicat, care a schimbat cel puțin două destine, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Raluca Tănase și Emil, bărbatul alături de care a trăit o poveste de dragoste mai bine de un an, au decis să se despartă… Decizia de a merge pe drumuri separate în viață s-a petrecut în timp ce familiile lor și apropiații credeau că urmează logodna și, ulterior nunta. Ei se mutaseră de ceva vreme împreună.“Da, este adevărat, ne-am despărțit. Nu vreau să comentez mai mult despre viața mea privată. Ne-am despărțit acum cinci luni”, a declarat Raluca Tănase în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Raluca de la Bambi și fostul partener de viață au sărbătorit primul an de relație la în urmă cu aproape nouă luni. Ei au stat zece zile în Havana şi Varadero, iar drumul nu l-a resimţit ca fiind unul dificil. “Au fost mici turbulenţe deasupra oceanului însă nu am avut emoții și nu am simțit drumul ca fiind atât de lung! Am cumpărat biletele din toamnă, ca atare nu am plătit foarte mult. Am făcut escală în Amsterdam unde am avut șansa să vizitam”, a declarat cântăreața în cadrul unui interviu mai vechi.

