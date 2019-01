Raluca de la Bambi a sărbătorit un an de relație în Cuba! Cât a cheltuit pe acest moft

Raluca Tănase s-a întors recent dintr-o vacanță petrecută în Cuba, alături de iubitul ei. Cei doi au sărbătorit acolo un an de relație.

Raluca și Emil au petrecut în Havana şi au fost de-a dreptul surprinşi de atmosfera de acolo. Invitată recent la o emisiune TV, Raluca a spus că „oamenii sunt plini de energie şi se distrează indiferent de situaţie, oricum ar fi”.

Raluca a petrecut zece zile de vis în Havana şi Varadero iar drumul nu l-a resimţit ca fiind unul dificil: „Au fost mici turbulenţe deasupra oceanului însă nu am avut emoții și nu am simțit drumul ca fiind atât de lung! Am cumpărat biletele din toamnă, ca atare nu am plătit foarte mult. Am făcut escală în Amsterdam unde am avut șansa să vizitam„.

Raluca şi Emil au petrecut în cel mai vechi şi renumit cabaret cubanez.

Vacanţa vedetei a continuat în Varadero unde, în primele zile, nu a avut parte de cea mai frumoasă vreme.

În ceea ce priveşte bugetul unei astfel de vacanţe Raluca a spus că a cheltuit împreună cu iubitul său câteva mii de euro: „Cuba nu este o țara ieftină pentru turiști. Ei au doua monezi cât să fie diferenţiaţi turiştii”.