Raluca Moianu e fericită că fiica ei, Mara, și-a găsit sufletul pereche și și-a întemeiat o familie. La doar 20 de ani, tânăra este la zi cu examenele la facultate, este mamă cu normă întreagă pentru micuțul Carol și luna asta a reușit să fie protagonista unei nunți de vis, ce-i drept în cerc restrâns, care a avut loc în Italia, în apropiere de Verona. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Raluca Moianu ne-a mărturisit că, după cununia religioasă a fiicei sale în Italia, urmează creștinarea nepotului și petrecerea aferentă. Ea reușește să țină pasul cu evenimentele din familie, fiind o bunică modernă, dar și o soacră cool.

Raluca Moianu s-a adaptat la viața fiicei sale, în care deciziile importante se iau rapid. Dacă în toamna anului trecut, Mara și Virgil Boglea se cununau civil și anunțau că așteaptă un băiețel, anul 2025 a venit cu bucurii în lanț. În primăvară s-a născut Carol, luna aceasta îndrăgostiții s-au cununat religios și vor ajunge la finalul acestei luni din nou în fața altarului. Și asta pentru că își vor creștina bebelușul, după cum ne-a povestit Raluca Moianu. Fosta prezentatoare TV a prezentat evenimentul de lansare a filmului “Cine nu e gata” în cinematografe, surpriza serii fiind concertul live susținut de Loredana Groza chiar înainte de proiecție.

Raluca Moianu: „Așa au gândit nașii, să fie într-un loc absolut idilic, romantic”

CANCAN.RO: Felicitări și casă de piatră pentru Mara și Virgil, care s-au căsătorit religios. De ce au ales ca evenimentul să aibă loc în Italia?

Raluca Moianu: Așa au gândit nașii, să fie într-un loc absolut idilic, romantic. A fost inițiativa lor, cumva. Nașii lor nu sunt persoane publice, dar sunt niște oameni foarte drăguți. Sunt convinsă că o să le fie sprijin pentru că au o familie frumoasă. De fapt asta-mi doream: să aibă niște nași care să le fie aproape. Și uite că deja au avut o idee foarte simpatică, ne-am simțit foarte bine. A fost, e adevărat, într-un cadru foarte restrâns. E imposibil să duci foarte multă lume.

CANCAN.RO: Ați fost 20 de persoane sau mai puține?

Raluca Moianu: Cam așa, dar erau și prieteni de-ai lor și prietenul cel mai bun al lui Virgil. Au fost oameni care și-au dorit neapărat să fie acolo, dar puțini. A fost însă foarte romantic, mie mi-a plăcut foarte mult. Și biserica foarte frumoasă și luminoasă și părintele… Evenimentul a fost în apropiere de Verona. Deci chiar foarte romantic.

CANCAN.RO: Luna de miere unde o vor petrece?

Raluca Moianu: Nu știu, trebuie să-i întreb pe ei. Oricum, se pregătesc de botezul celui mic.

Raluca Moianu: „Eu așa trăiesc de un an, de când fiica mea a hotărât că se mărită, face copil!”

CANCAN.RO: Când va fi botezul?

Raluca Moianu: La sfârșitul lunii. Eu așa trăiesc de un an de zile, de când fiica mea s-a hotărât că se mărită, face copil. Toate sunt așa. E un roller coaster plin de emoții bune și frumoase. Și eu muncesc foarte mult. Adică nu știu dacă ați observat, dar săptămâna trecută am prezentat festivalul Europa Fest. Cu ceva zile înainte am prezentat un alt eveniment. Deci o țin numai așa. Am o vară plină de evenimente. Și în rest îmi petrec foarte multe ore la Voxa în studio. Cred că am peste o sută de cărți pe care am pus voce. Și în fiecare săptămână sunt într-o altă poveste.

CANCAN.RO: Botezul băiatului va fi aici sau în Italia?

Raluca Moianu: Nu cred că mai mergem în Italia. O să fie aici. Dar la cum îi cunosc eu pe ei, nu știi niciodată ce surpriză te mai așteaptă.

CANCAN.RO: Cum e nepoțelul?

Raluca Moianu: E o minune de copil care a început să gângurească. Pe 2 august face 4 luni. Noi îl vedem mare, dar el e foarte mic încă.

CANCAN.RO: Cu cine seamănă?

Raluca Moianu: Nu știu să-ți spun. Când s-a născut aveam senzația că e Mara în întregime. Acum am senzația că are ochii lui Virgil de fapt.

CANCAN.RO: Deci e o combinație reușită între amândoi.

Raluca Moianu: Da, eu sunt convinsă că oricum va rupe inimi când o să fie mare. Așa că nu-mi fac nicio grijă.

Raluca Moianu: „Nu locuim împreună. Ce să caute soacra în casă cu ei?”

CANCAN.RO: Mara cum e ca proaspătă mamă?

Raluca Moianu: Mara e o mămică foarte puternică, în sensul că și-a dat și examenele la facultate. Eu am crezut că le va amâna, fiind copilul atât de mic, că le va da în toamnă sau că va încerca să-și amâne o parte din ele. Mara trece anul 3 la facultate. Nu se mai duce la muncă. Adică nu mai poate să se ducă și la serviciu. E în concediu de maternitate. Dar nu m-ar mira ca într-o zi să se întoarcă și la muncă. Are această tenacitate, putere. Nu știu de unde îi vine forța asta. Dar mă bucur că e așa și că le poate face pe toate. Mi se pare minunat. Bine, la 20 de ani…

CANCAN.RO: Locuiești cu ei? Îi ajuți cu copilul?

Raluca Moianu: Nu, nu locuim împreună. Ce să caute soacra în casă cu ei? Îi ajută foarte mult mama lui Virgil, dar nici ea nu locuiește cu ei. Îi ajută mult mai mult ca mine, pentru că e la pensie și atunci are mai mult timp liber. Oricum, e o bunică extraordinară. Eu sunt din când în când acolo. O să fiu probabil mai aproape când o fi să ne jucăm. Cred că o să fiu toată ziua prin parc cu el la tobogane. Abia aștept!

CANCAN.RO: Cum te menții? Arăți extraordinar!

Raluca Moianu: Cred e gena de vină. Fac pilates. Nu fac un efort extraordinar. Adică aș fi ipocrită să zic că fac eforturi! Am obiceiul să nu mănânc seara și asta de foarte mulți ani și cred că asta m-a ajutat foarte tare. Dar în rest nu pot să spun că nu mai scap în dulciuri sau așa. Mai fac uneori. Am perioade lungi când renunț complet la zahăr. Dar n-aș putea să spun că am vreo rețetă.

