Acasă » Exclusiv » Oana Mizil a fugit din țară cu fetița! Unde se ascunde acum fosta iubită a lui Marian Vanghelie

Oana Mizil a fugit din țară cu fetița! Unde se ascunde acum fosta iubită a lui Marian Vanghelie

De: Keva Iosif 23/12/2025 | 05:50
Oana Mizil a fugit din țară cu fetița! Unde se ascunde acum fosta iubită a lui Marian Vanghelie
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Scandalul dintre Oana Mizil și Marian Vanghelie, care mocnea de ani buni în spatele unei despărțiri aparent amiabile, a explodat din nou, iar de data aceasta cu o noutate majoră: Oana Mizil a plecat din țară împreună cu fetița ei! O decizie radicală, luată după episoade descrise în instanță ca fiind de-a dreptul terifiante și după intervenții repetate ale Poliției.

Cei doi s-au separat în 2022, însă ruptura nu a însemnat și liniște. Din contră. Potrivit documentelor instanței, obținute în exclusivitate de CANCAN.RO (citește mai multe detalii AICI), conflictele s-au amplificat, iar tensiunile din ultimele luni au depășit orice limită. Oana Mizil și mama ei, Lidia Niculescu Mizil, au ajuns să ceară ordin de protecție împotriva fostului primar al Sectorului 5, invocând scene șocante petrecute chiar la locuința din Voluntari, unde cele două locuiesc alături de fetița minoră.

Oana Niculescu Mizil rămâne cu odinul de protecție emis împotriva fostului partener
Oana Niculescu Mizil rămâne cu odinul de protecție emis împotriva fostului partener

În dosar apar conversații pe WhatsApp, dar și înregistrări audio-video care surprind momentele tensionate. Nu este pentru prima dată când numele lui Marian Vanghelie este asociat cu acuzații de comportament agresiv. În urmă cu mai mulți ani, au existat zvonuri că ar fi lovit-o pe Oana Mizil, acuzații negate atunci de acesta, care declara că „doar a țipat un pic mai tare”.

Oana Mizil a plecat din România

De această dată însă, lucrurile par să fi scăpat complet de sub control. Un incident recent, relatat inclusiv în fața judecătorilor, scoate la iveală detalii tulburătoare. Oana Mizil și mama ei susțin că Vanghelie ar fi ”recidivat”.

„A venit la poartă, a acoperit monitorul și a început să țipe să i se dea drumul. A durat trei ore până a venit poliția. În tot acest timp, copilul s-a închis în casă, plângând”, a declarat Lidia Niculescu Mizil în fața instanței. O mărturie care a cântărit greu și i-a determinat pe judecători să emită ordin de protecție.

La rândul ei, Oana Mizil a povestit că, în ziua incidentului, nu a avut curaj să se întoarcă acasă.

„Eu am stat pe o stradă paralelă pentru că îmi era frică să merg acasă, iar fetiţa mă suna în mod constant, plângând, să nu vin acasă. În urmă cu aproximativ 10 zile, pe 11 august, de ziua mea, pârâtul s-a repezit brusc la mine, să mă lovească, de faţă cu minora, având o reacţie violentă.

Mama și fiica au mai susținut că astfel de episoade nu ar fi izolate și că fostul primar ar manifesta accese de furie chiar și atunci când nu consumă alcool. „Și când nu consumă alcool are aceeași atitudine”, a declarat Lidia Niculescu Mizil.

În acest context tensionat, Oanei Mizil a luat decizia de a pleca din țară cu fetița! Ea a cerut instanței dreptul de a părăsi România, împreună cu micuța Maria.

Magistrații au admis cererea acesteia și au suplinit consimțământul lui Marian Vanghelie pentru deplasarea minorei în străinătate.

Astfel, în urmpătoarea perioadă fetița poate călători alături de mamă în mai multe destinații – Dubai, Londra și Beirut – în perioadele stabilite de instanță, hotărârea fiind executorie de drept.

CITEȘTE ȘI: O nouă lovitură pentru Marian Vanghelie, după ce Oana Mizil a cerut ordin de protecție! Magistrații au dat verdictul final!

NU RATA: Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! ”Sparg poarta, intru peste voi! Sunt cu mai mulți băieți”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Brad natural VS brad artificial. Vedetele au dat verdictul
Exclusiv
Brad natural VS brad artificial. Vedetele au dat verdictul
S-a năruit imperiul de milioane de euro! Partajul a declanșat ”Jihadul” în online-ul din România
Exclusiv
S-a năruit imperiul de milioane de euro! Partajul a declanșat ”Jihadul” în online-ul din România
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
Mediafax
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
Gandul.ro
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc...
Turistă la un pas de a-și pierde viața după ce a fost luată de un val uriaș în timp ce poza pe o stâncă periculoasă
Adevarul
Turistă la un pas de a-și pierde viața după ce a fost luată...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie, dar și o condiție pusă de premier
Mediafax
Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie,...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a...
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din...
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
Gandul.ro
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mălina Guler și-a luat viața? Mesajul macabru trimis iubitului: ”I-a spus că nu o să o mai vadă”
Mălina Guler și-a luat viața? Mesajul macabru trimis iubitului: ”I-a spus că nu o să o mai vadă”
Program TV 23 decembrie 2025. Filme de top, în spiritul sărbătorilor de iarnă
Program TV 23 decembrie 2025. Filme de top, în spiritul sărbătorilor de iarnă
Grav accident pe A1! A fost activat Planul Roșu de intervenție
Grav accident pe A1! A fost activat Planul Roșu de intervenție
Vedeta TV, la Terapie Intensivă după ce a suferit mai multe stopuri cardiace. Starea ei este critică
Vedeta TV, la Terapie Intensivă după ce a suferit mai multe stopuri cardiace. Starea ei este critică
Concert cu Ducu Bertzi în Piața Constituției. Programul evenimentelor culturale pe 23 decembrie 2025
Concert cu Ducu Bertzi în Piața Constituției. Programul evenimentelor culturale pe 23 decembrie 2025
ANM a emis avertizări meteo în lanț. Zonele afectate de fenomene meteo severe, în următoarele ore
ANM a emis avertizări meteo în lanț. Zonele afectate de fenomene meteo severe, în următoarele ore
Vezi toate știrile
×