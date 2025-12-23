Oana Mizil a fugit din țară cu fetița! Unde se ascunde acum fosta iubită a lui Marian Vanghelie

Scandalul dintre Oana Mizil și Marian Vanghelie, care mocnea de ani buni în spatele unei despărțiri aparent amiabile, a explodat din nou, iar de data aceasta cu o noutate majoră: Oana Mizil a plecat din țară împreună cu fetița ei! O decizie radicală, luată după episoade descrise în instanță ca fiind de-a dreptul terifiante și după intervenții repetate ale Poliției.

Cei doi s-au separat în 2022, însă ruptura nu a însemnat și liniște. Din contră. Potrivit documentelor instanței, obținute în exclusivitate de CANCAN.RO (citește mai multe detalii AICI), conflictele s-au amplificat, iar tensiunile din ultimele luni au depășit orice limită. Oana Mizil și mama ei, Lidia Niculescu Mizil, au ajuns să ceară ordin de protecție împotriva fostului primar al Sectorului 5, invocând scene șocante petrecute chiar la locuința din Voluntari, unde cele două locuiesc alături de fetița minoră.

În dosar apar conversații pe WhatsApp, dar și înregistrări audio-video care surprind momentele tensionate. Nu este pentru prima dată când numele lui Marian Vanghelie este asociat cu acuzații de comportament agresiv. În urmă cu mai mulți ani, au existat zvonuri că ar fi lovit-o pe Oana Mizil, acuzații negate atunci de acesta, care declara că „doar a țipat un pic mai tare”.

Oana Mizil a plecat din România

De această dată însă, lucrurile par să fi scăpat complet de sub control. Un incident recent, relatat inclusiv în fața judecătorilor, scoate la iveală detalii tulburătoare. Oana Mizil și mama ei susțin că Vanghelie ar fi ”recidivat”.

„A venit la poartă, a acoperit monitorul și a început să țipe să i se dea drumul. A durat trei ore până a venit poliția. În tot acest timp, copilul s-a închis în casă, plângând”, a declarat Lidia Niculescu Mizil în fața instanței. O mărturie care a cântărit greu și i-a determinat pe judecători să emită ordin de protecție.

La rândul ei, Oana Mizil a povestit că, în ziua incidentului, nu a avut curaj să se întoarcă acasă.

„Eu am stat pe o stradă paralelă pentru că îmi era frică să merg acasă, iar fetiţa mă suna în mod constant, plângând, să nu vin acasă. În urmă cu aproximativ 10 zile, pe 11 august, de ziua mea, pârâtul s-a repezit brusc la mine, să mă lovească, de faţă cu minora, având o reacţie violentă.”

Mama și fiica au mai susținut că astfel de episoade nu ar fi izolate și că fostul primar ar manifesta accese de furie chiar și atunci când nu consumă alcool. „Și când nu consumă alcool are aceeași atitudine”, a declarat Lidia Niculescu Mizil.

În acest context tensionat, Oanei Mizil a luat decizia de a pleca din țară cu fetița! Ea a cerut instanței dreptul de a părăsi România, împreună cu micuța Maria.

Magistrații au admis cererea acesteia și au suplinit consimțământul lui Marian Vanghelie pentru deplasarea minorei în străinătate.

Astfel, în urmpătoarea perioadă fetița poate călători alături de mamă în mai multe destinații – Dubai, Londra și Beirut – în perioadele stabilite de instanță, hotărârea fiind executorie de drept.

