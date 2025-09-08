O nouă lovitură pentru Marian Vanghelie, după ce Oana Mizil a cerut ordin de protecție! Magistrații au dat verdictul final!

Marian Vanghelie primește o nouă lovitură! Scandalul dintre fostul primar al Sectorului 5 și fosta sa parteneră, Oana Niculescu Mizil, a ajuns din nou în atenția publică, asta după ce în urmă cu o săptămână, femeia cerea un ordin de protecție în instanță împotriva fostului partener, ordin pe care l-a și obținut. Astăzi, fostul edil al sectorului 5 a nouă veste din partea magistraților! CANCAN.RO are toate detaliile!

În toamna anului 2022, Marian Vanghelie și Oana Mizil au decis să meargă pe drumuri diferite, după o relație de 10 ani și un copil. La acea vreme, au existat voci care spuneau că fostul primar ar fi fost agresiv cu partenera de viață. Ulterior, Oana Niculescu Mizil a spus că au existat episoade tensionate între ei. În urmă cu o săptămână însă, femeia a cerut ajutorul autorităților, asta după ce bărbatul ar fi amenințat-o cu moartea chiar în casa ei. Oana a primit un ordin de protecție provizoriu, pe care fostul edil l-a contestat. Acum însă, magistrații au dat verdictul final!

Marian Vanghelie, interzis lângă Oana Niculescu Mizil!

În urmă cu puțin timp, instanța a dat verdictul și a respins contestația depusă de Marian Vanghelie împotriva ordinului provizoriu de protecție emis pe numele Oanei Niculescu Mizil la finalul lunii august și a menținut, totodată, măsura prin care acesta nu are voie să se apropie de fosta iubită. Decizia este definitivă, iar fostul edil rămâne cu interdicția de a lua legătura cu Oana Niculescu Mizil, dar și cu mama acesteia, și fiica lor minoră.

„Respinge contestaţia împotriva ordinului provizoriu de protecţie emis la data de 31.08.2025 de către IPJ Ilfov-Poliţia Voluntari, privind pe contestatorul Vanghelie Marian Daniel în contradictoriu cu intimatele Niculescu Mizil Ştefănescu Oana, Niculescu Mizil Ştefănescu Lidia şi Vanghelie Maria, prin reprezentant legal, ca rămasă fără obiect”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

Judecătoria Buftea a decis să respingă contestația depusă de Marian Vanghelie, considerând-o „rămasă fără obiect”. Totodată, onorariul avocatului din oficiu, în valoare de 1806 lei, va fi acoperit de Ministerul Justiției. Hotărârea este definitivă și nu poate fi contestată în instanță.

Fosta parteneră a politicianului rămâne cu ordinul de protecție

Scandalul dintre cei doi foști parteneri a avut loc duminică, 31 august, atunci când politiștii din Voluntari au fost sesizați prin 112 că Marian Vanghelie a ajuns la locuința fostei partenere, Oana Niculescu Mizil, unde a făcut scandal și a amenințat-o cu moartea. La scandal ar fi asistat și copilul celor doi. Oana Niculescu Mizil a depus plângere sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.

Instanța din Buftea a analizat probele video depuse la dosar, dar și declarațiile date de Oana Mizil și de mama acesteia. S-a analizat inclusiv raportul întocmit de polițiștii care au sosit la casa Oanei Mizil în ziua în care Marian Vanghelie susținea că venise doar ca să-și vadă copilul. Simpla vizită s-a transformat în amenințări cu moartea și injurii.

