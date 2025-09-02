Marian Vanghelie, prima reacție după ce Oana Mizil a obținut ordin de protecție: ”Nu trebuia să spun, dar...”

Marian Vanghelie a oferit primele declarații după ce Oana Mizil, fosta lui soție, a obținut ordin de protecție împotriva sa. Fostul primar al sectorului 5 din București a povestit contextul și neînțelegerile din cauza cărora s-a ajuns atât de departe.

Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, s-a ales cu dosar penal după ce și-a amenințat fosta soție cu acte de violență. Cearta dintre cei doi a avut loc în urmă cu două zile, pe data de 31 august, în locuința Oanei Mizil din Voluntari. Pe fondul unor discuții aprinse, Vanghelie și-a ieșit din minți și ar fi avut un schimb de replici cu soacra sa și cu fosta soție.

Când cearta a degenerat, Oana Mizil a sunat la 112 și a cerut ajutor. Pe numele fostului primar al sectorului 5 a fost emis un ordin de protecție provizori. Timp de 5 zile, acesta nu are voie să se apropie mai mult de 200 de metri de fosta lui soție. Femeia de afaceri le-a spus polițiștilor că a fost amenințată cu moartea.

Marian Vanghelie, prima reacție după ce Oana Mizil a obținut ordin de protecție

După mediatizarea cazului, Marian Vanghelie a ieșit public și a făcut lumină. Politicianul susține că la mijloc au exista niste neînțelegeri în ceea ce o privește pe fetița lor. Cea mică ar fi trebuie să plece într-o excursie în Londra, însă politicianul nu a fost de acord – motiv pentru care nu i-a dat Oanei Mizil declarație notarială prin care își exprimă acordul ca fiica lui să părăsească țara.

”Să vă spun un lucru pe care nu trebuia să vi-l spun, dar vi-l spun. Acum două săptămâni, fetița a vrut să se ducă la un concert la Londra. Din anumite motive, pe care nu vreau să vi le spun, nu i-am dat declarație notarială să poată merge. Nu că nu îmi convenea (n.r anturajul), nu eram sigur că e doar pla pe care îl bănuiam. Copilul a vorbit cu fetițele, ea era puțin supărată. Oana mi-a zis că e supărată, o săptămână sau 10 zile n-am văzut-o. I-am spus: ”Vorbește și tu cu fetița, nu încerca să o influențezi negativ că ție nu ți-a convenit”. Am avut niște certuri pe telefon, cu o seară înainte vorbisem de școală, și i-am explicat”, a spus Marian Vanghelie în emisiunea Un Show Păcătos.

Totodată, Marian Vanghelia a mărturisit că sâmbătă seară stabilise o întâlnire cu fiica lui, însă planurile au fost schimbate pe ultima sută de metri, întâlnirea fiind programată a doua zi. Acesta susține că a încercat de mai multe ori să o sune pe Oana Mizil, însă nu i-a răspuns la telefon. Duminică, atunci când a avut loc cearta, fostul edil a dat buzna în locuința fostei soții. Întâlnirea dintre cei trei s-a finalizat cu un scandal monstru între politician, fosta lui soacră și mama fetiței lui.

”Stabilisem că trebuie să ne vedem sâmbătă seară, a plecat nu știu pe unde, eu o și urmăresc cu mașina, nu e nimic nou. Oana a dispărut puțin sâmbătă seara cu fetița, a venit mai târziu, m-a rugat, că fetița e obosită, să doarmă, rămâne pentru duminică dimineața. Eu sâmbătă noaptea am stat la birou, tot o sunam, nu mi-a răspuns și m-am dus acasă. Evident că am sunat la poartă, nu răspundea nimeni, mi se părea ceva în neregulă, am sunat de mai multe ori. Până la urmă, iese mama ei la depărtare și îmi spune că nu e acasă. Până la urmă am constatat că e acasă”, a mai spus Vanghelie.

