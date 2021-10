Raluka, călătorie urgentă, în Turcia. Iată cu cine a plecat artista în Istanbul!

Raluka, jurata de la Superstar se află de ieri, în Turcia. Vedeta Pro Tv a plecat în Istanbul însoțită de mama sa și Ensar Duman, consilier medical. Din câte se pare, mama artistei întâmpină unele probleme de sănătate și realizează o serie de investigații amănunțite.

Raluka, vedeta de la Superstar, traversează o perioadă cu încărcătură emoțională. Jurata a ales să plece în spital, în Turcia, în căutarea sănătății mamei sale.

„Știți că mereu vreau să vă împărtășesc numai întâmplări fericite și numai lucruri pozitive, de aceea, până acum, nu am vrut să vă spun de ce am plecat cu mama în Turcia. După ziua de astăzi, după mai bine de 12 ore petrecute în spital, simt nevoia să vă povestesc pe scurt ce am trăit aici.

În primul rând, nu mi-a venit să cred că eu chiar eram într-un spital. Designul, atmosfera, oamenii, totul este făcut astfel încât să îți mai ia grijile de pe umeri. Doctorii de aici sunt niște oameni de milioane, cu suflet mai mare decât ne putem închipui noi vreodată. Da, vreau aici să îi mulțumesc prietenului meu Ensar Duman, care mi-a recomandat acest spital, unde sperăm să reușim să găsim cea mai bună soluție pentru îmbunătățirea stării mamei mele”, a scris Raluka pe Instagram, răspunzându-le fanilor îngrijorați.

Cu cine a plecat artista în Istanbul

Din câte se pare, mama artistei se confruntă cu unele afecțiuni și are nevoie de control de specialitate și analize amănunțite. Din fericire, în Turcia, unde se poate ajunge cu avionul într-o oră, spitalele au dezvoltat serviciile complete de check-up. Analizele se realizează într-o singură zi, iar la finalul aceleiași zilei pacientul este consultat de specialiști și primește interpretarea rezultatelor și tratamentul.

Raluka este însoțită în Turcia de prietenul ei, Ensar Duman, consilier medical și reprezentant în România pentru mai multe spitale din Turcia. Artista a povestit că a petrecut 12 ore într-un spital care arăta ca un hotel de 5 stele și unde nimic din ceea ce vedeai în jur nu te ducea cu gândul la boli sau suferințe.

Raluka se numără printre cei patru membri ai juriului SuperStar, show-ul de succes de la Pro TV, alături de Marius Moga, Smiley și Carla’s Dreams.

