Ramona Bădescu și Adina Halas, trucul ieftin pentru dinți albi. Vedetele au zâmbet de Hollywood cu un efort minim

Toată lumea își dorește un zâmbet strălucitor, asemănător cu al vedetelor de pe covorul roșu, însă puțini știu că acest lucru se poate obține cu ajutorul unui singur ingredient banal, aflat în orice bucătărie. Adina Halas și Ramona Bădescu au împărtășit secretul lor: o soluție ieftină, dar cu efecte spectaculoase pentru albirea și îngrijirea dinților.

Ramona Bădescu și Adina Halas au vorbit deschis despre secretele lor de îngrijire dentară și au dezvăluit că folosesc un ingredient simplu, accesibil oricui și anume bicarbonatul de sodiu.

Adina Halas recomandă o pastă de dinți naturală, preparată acasă, care are la bază glicerina, bicarbonatul de sodiu, apa și uleiul de cocos. Rețeta este completată cu xylitol care protejează împotriva cariilor, argilă și câteva picături de ulei esențial de mentă, lămâie, portocale sau eucalipt. Amestecul obținut se păstrează într-un recipient și poate fi folosit timp de aproximativ zece zile. ,

Ea subliniază că bicarbonatul albește natural dinții, ajută la mineralizarea lor și menține un mediu alcalin în cavitatea bucală, prevenind astfel apariția cariilor.

„Ca ingrediente aveți nevoie, pentru 30 ml de pastă de dinți: glicerină, bicarbonat de sodiu, apă, ulei din nucă de cocos, xylitol, care protejează împotriva cariilor, argilă, 5-7 picături de ulei esențial pentru uz cosmetic de mentă, lămâie, portocale, eucalipt. Punem într-un vas 2 lingurițe de glicerină, o linguriță de bicarbonat de sodiu și 2 linguri de apă. Punem la fiert, la foc mic. Începem să amestecăm până când apa începe să se evapore, apoi stingem focul. Adăugăm o lingură de ulei de nucă de cocos, 2 lingurițe de xylitol, o linguriță de argilă, câteva picături de ulei de eucalipt, și le amestecăm împreună. Turnăm amestecul într-un recipient. Această pastă vă ajunge cam pentru zece zile. Puneți pe periuță și vă spălați, apoi clătiți gura”, a spus Adina Halas pentru Click.ro.

Bicarbonatul de sodiu, recomandat și de Ramona Bădescu

Și Ramona Bădescu are un ritual asemănător. Ea a mărturisit că se spală o dată pe săptămână pe dinți cu bicarbonat pentru a-și păstra zâmbetul luminos. Totodată, artista spune că ingredientul-minune are multiple întrebuințări: aplicat la subraț, neutralizează mirosurile neplăcute cauzate de stres sau schimbări hormonale, iar în frigider, bicarbonatul elimină rapid mirosurile persistente.

„Bicarbonat, trei secrete. În primul rând, mă spăl o dată pe săptămână pe dinți cu bicarbonat, nu mai des, o să am surâsul mai strălucitor. Al doilea secret cu acest bicarbonat – este un pic mai delicat. Vi s-a întâmplat să aveți acele perioade în care, din cauza stresului, din cauza problemelor, din cauza hormonilor, să vă simțiți cu un miros mai neplăcut? Vă dau eu un secret – înainte de a vă culca sau după ce vă spălați, luați bicarbonatul, îl puneți simplu la subraț, puteți să dormiți cu el toată noaptea, și a doua zi când vă treziți, vă veți trezi parfumate. Și, nu în ultimul rând, o altă surpriză, mai pentru gospodine, acest bicarbonat îl pun în frigider, pentru că așa elimină toate mirosurile neplăcute”, scria Ramona Bădescu pe rețelele de socializare.

