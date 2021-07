În prezent, Fulgy ar avea la ”activ” trei dosare penale, iar acum se află în arest la domiciliu. Ramona de la Clejani a făcut o serie de declarații despre situația în care se află și, mai mult decât atât, a făcut la rândul ei o plângere la poliție.

Ramona de la Clejani a făcut o serie de declarații într-o emisiune de televiziune despre situația în care se află în prezent. Aceasta a fost amenințată de mai multe ori de Fulgy. În prezent, fiul Clejanilor se află în arest la domiciliu.

”Am fost și eu acolo, și nașul meu. Eu am luat o decizie împreună cu nașul meu care este al doilea părinte pentru mine. M-a învățat că nu e bine să îl băgăm pe Fulgy la pușcărie, este adevărat că m-am speriat (…), aș vrea să ne liniștim cu toții și aș vrea ca tatăl meu să se ocupe mai mult, să ia atitudine. A venit o știre asupra mea cum că aș fi primit bani. Eu cu mine am vorbit în sine și aș vrea să îi fac bine”, a spus Ramona de la Clejani într-o emisiune de televiziune.

”Nu am ajuns la poliție încă, aș vrea ca tatăl meu să vorbească cu mine. (…) Mulțumesc lui Dumnezeu, ne descurcăm. Dumnezeu a pus în palma mea ca un semn de răzbunare. Eu aș vrea ca ei să vadă dacă omul ăsta răspunde cu bine. Încă sunt tulburări psihice pentru mine personal. (…) Vreau să recunoască că nu am primit niciun ban, să zică ”fata asta a mers singură”. Am înțeles că este arestat la domiciliu.

Vreau doar să spună întregii lumi, dacă mă respectă… (…) Nu m-am dus cu intenție rea la poliție, am mers să îmi apăr copiii. Și tot cu intenții bune, vreau să îl scap. În funcție de ce vor vorbi și ei, vreau să fie și ei un pic dulci. Voi lua o decizie, când e vorba de copilul tău, te faci frate și cu cel mai mare dușman. Pentru ei poate sunt un dușman”, a spus Ramona de la Clejani.

Ion Enache, nașul Ramonei de la Clejani, a făcut și el o serie de declarații la TV.

”Mândria e un mare păcat. Eu m-am lepădat. Am reprezentat-o ca și jurist pe Ramona și am solicitat ridicarea acelei restricții. Să vedem și poziția dânsului. Nu ne batem în piept cu ce am făcut. (…) O compătimesc pe această familie”, a spus bărbatul.

Apoi, nașul Ramonei a mărturisit că a vorbit la telefon cu Ioniță de la Clejani, iar artistul i-a spus că este foarte supărat.

Contactat telefonic, Ioniță de la Clejani ar fi mărturisit că nu are niciun mesaj să îi transmită Ramonei de la Clejani.

sursă foto: arhivă CANCAN, capturi video Youtube