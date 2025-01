Ramona Gabor a împlinit 36 de ani. Ce imagine a publicat Monica Gabor, după ce s-a aflat că a născut în secret

În anul 2011, Ramona Gabor făcea o schimbare importantă în viața ei. Aceasta părăsea România și se muta în Dubai. Acolo a început o viață nouă și pare că este cât se poate de fericită. Recent, aceasta și-a aniversat ziua de naștere, iar sora ei, Monica Gabor, i-a făcut o urare specială. Ce imagine a publicat aceasta?

În urmă cu mai bine de 13 ani, mai exact în anul 2011, sora Monicăi Gabor a decis să părăsească România și să se mute definitiv în Dubai. La acel moment, un prieten apropiat a convins-o să se alăture vedetelor din Emiratele Arabe, deoarece cererea pentru manechine era foarte mare. Ramona Gabor a acceptat, iar acum duce o viață de vis în Dubai.

(CITEȘTE ȘI: IRINUCA O IA PE URMELE MONICĂI GABOR! PARTY LA LOFT CU MĂTUŞA RAMONA ŞI PESCOBAR)

Așa cum spuneam, de ani buni, Ramona Gabor duce o viață bună în Dubai, acolo unde are mai multe afaceri. Vedeta se simte cât se poate de bine aici, dar merge destul de des și în America, acolo unde locuiește Monica Gabor. Deși locuiesc la mare distanță una de alta, cele două surori au păstrat o relația apropiată, iar recent partenera lui Mr. Pink a demonstrat asta.

Astăzi, Ramona Gabor își serbează ziua de naștere. Aceasta a împlinit 36 de ani, iar momentul a fost marcat așa cum se cuvine de sora ei. Mai exact, fosta soție a lui Irinel Columbeanu i-a făcut o urare specială Ramonei. Monica Gabor a postat în mediul online o fotografie în care apare alături de sora ei și a însoțit imaginea de un mesaj special.

Ramona Gabor a părăsit România în urmă cu 13 ani, la inițiativa unui bun prieten. Deși inițial reticentă, aceasta a fost cucerită repede de Dubai, iar acum spune că decizia mutării a fost una dintre cele mai bune decizii luate de ea.

„Sunt de aproape 13 ani acolo. Când am ajuns în Dubai am aveam un singur prieten cu care, de fapt, făceam fashion show-uri la Cătălin Botezatu pe vremuri. Acest prieten al meu lucra pentru o companie aeriană de acolo ca și cabin crew.

Îmi tot spunea că trebuie să vin pentru că sunt multe joburi de modeling și nu sunt modele, pentru că era Dubai, era gol, nu mergea nimeni prin Dubai, era încă la început.

Nu era acest marketing care este acum. Vreo doi – trei an am zis că nu am ce să fac eu acolo. Câștigam mai bine în România, la emisiuni TV, la prezentări de modă și nu am vrut, până într-o zi când am zis: hai să încerc!

Am zis ă o să mă duc pentru trei săptămâni și datorită lui, că și el făcea modeling în timpul liber, m-am dus la un casting în prima zi cum am ajuns.

Am cunoscut 200 de fete, dintre care vreo 10 erau românce. După casting am mers la un prânz și ne-am împrietenit. Practic, după prima zi în Dubai mi-am făcut niște prieteni, iar a treia zi deja am avut un job în modeling pentru că luasem castingul.

Asta m-a făcut să înțeleg că pot să am prieteni aici, să fac și bani aici și mai am și viața privată aici așa că am hotărât să rămân”, a povestit Ramona Gabor, în podcastul lui Teo Trandafir.