Ramona Gabor a renunțat la visul american. Nu se mută la sora ei: „Am realizat că nu are rost”

Ramona și Monica Gabor au o relație foarte bună, iar la un moment dat și-au dorit să nu mai stea departe una de cealaltă. Au fost pe punctul de a se muta împreună în America, însă decizia Ramonei le-a împiedicat visul.

Monica Gabor trăiește o viață de lux în America alături de Mr. Pink, dar și de fiica ei Irina Columbeanu. Nici Ramona nu se poate plânge, are o viață la fel de frumoasă în Dubai, iar acesta a fost unul dintre motivele pentru care a renunțat la ideea de a se muta cu sora ei în America.

„Da, planul meu iniţial era să fac o schimbare în viaţa mea şi să am parte de un nou început în Los Angeles, pentru că am fa­milie acolo, o am pe Monica. Şi am crezut că era timpul pentru o schimbare, dar am întâmpinat câteva obstacole şi mi-am dat seama că sistemul e atât de diferit şi că trebuia să o iau efectiv de la zero. Iar eu am construit atât de mult aici, în Dubai, relaţii, conexiuni, prietenii, afaceri şi am realizat că nu are rost să încep ca un nou-născut într-o ţară în care legile sunt diferite, când deja am o viaţă minunată aici. Aşa că m-am întors în Dubai”,a explicat Ramona Gabor, pentru OK! Magazine.

Ramona Gabor, mesaj emoționant pentru sora ei

„Sunt atât de norocoasă să am o soră ca tine, Monica. Uite 5 motive pentru care mă consider norocoasă să am nu doar una, ci două surori mai mari?

1. Surorile mele îmi sunt alături atunci când am nevoie de ele. Ele sunt și prietenele mele cele mai bune.

2. Ele mă învață să am răbdare și să împart. M-au învățat să aștept să îmi vină rândul să mă joc cu jucăriile. Când eram copil, mi se părea dificil, dar acum sunt recunoscătoare că am învățat să aștept și să împart tot ce am.

3. Ele mi-au pavat drumul. E mai ușor atunci când surori mai mari. Primesc sfaturi prețioase și mă învață să nu fac aceleași greșeli.

4. Pot împrumuta buletinul Monicăi oricând îl uit pe al meu acasă. Arătăm de parcă suntem de aceeași vârstă și mulți cred că suntem gemene.

5. Putem să ne împrumutăm garderoba. Toate purtăm aceeași mărime, deci practic e ca și cum ai avea un dressing triplu”, a scris Ramona Gabor pe Instagram.