Ramona Gabor, prima reacție după ce sora ei a rupt relația cu Mr. Pink! Cele două petrec în Dubai

Vestea că relația dintre Monica Gabor și Mr. Pink a ajuns la final a luat pe toată lumea prin surprindere. Despărțirea pare cât se poate de serioasă, având în vedere că fosta parteneră a lui Irinel Columbeanu și-a făcut imediat bagajele, a plecat din America, iar acum se află în Dubai la sora sa, Ramona.

Monica Gabor a decis să nu se lasă cuprinsă de tristețe, așa că și-a luat fetița și a plecat în Dubai, acolo unde a așteptat-o Ramona Gabor. Cele două au dat drumul la distracție și la vacanță. Au fost în Grecia, iar acum petrec cât se poate de bine în Dubai, cel puțin asta se vede pe rețelele de socializare. (CITEȘTE ȘI: MONICA ȘI RAMONA GABOR, VACANȚĂ DE LUX ÎN MYKONOS. IMAGINI EXCLUSIVE CU CELE DOUĂ PE INSULA MILIONARILOR)

Ramona Gabor pare că știe cum să își țină ocupată sora și să o distragă de la gândurile despărțirii. Mai mult, aceasta a făcut chiar primele declarații despre despărțirea Monicăi. Mai exact, este vorba despre o postare pe rețelele de socializare, în care pare că Ramona le transmit un mesaj tuturor.

Ramona Gabor a postat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare îmbrăcată într-o rochie albă și are o atitudine superioară și amenințătoare. La descrierea pozei, aceasta a adăugat câteva cuvinte care par să rezume perfect ce se întâmplă cu sora ei. Aceasta a scris: „Nothing to say …” (Nimic de spus…), semn că nu are de gând să vorbească despre cele întâmplate și că nimeni nu ar trebui să o facă.

Monica Gabor și Mr. Pink, o relație restrictivă

După ce Monica Gabor și Mr. Prink s-au despărțit au ieșit la iveală mai multe detalii din relația lor. Se pare că lucrurile nu erau tocmai roz, iar fiecare acțiune a Monicăi era atent monitorizată de Mr. Pink. Cei doi aveau o relație extrem de restrictivă, potrivit spuselor unor apropiați ai acestora.

„Era monitorizată în permanență. Avea voie să facă cumpărăturile doar de pe net sau de la un supermaket de lux din zonă, unde Mr. Pink cunoștea pe toată lumea. Ea nu avea menajere în casă, făcea singură toată treaba și nu avea voie să primească musafiri.

Înainte ca Irina să se mute în America, ea putea pleca să o viziteze doar cu acordul iubitului, care știa fix la cât decolează și aterizează avionul și tot ceea ce face Moni din momentul în care ajungea în România. După ce fetița a venit la ea, nu a mai avut voie să meargă în țara sa natală”, a declarat unul dintre apropiații tinerei, pentru Playtech.ro.

Sursa foto: Instagram