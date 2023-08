Ramona Olaru, adevărul despre operațiile estetice! De câte ori a apelat asistenta de la Neatza la bisturiu: „Eram un fel de Betty cea urâtă”

Ramona Olaru se numără printre femeile din showbiz care nu duce lipsă de admiratori. La cei 34 de ani, matinala de la Antena 1 este într-o formă de zile mari, iar frumusețe ei a fost aplaudată de multe ori. Însă, de-a lungul timpului au existat și numeroși cârcotași care au acuzat-o că aspectul său fizic este rezultatul a numeroase intervenții estetice, iar acum Ramona Olaru a vorbit deschis despre acest subiect.

Ramona Olaru nu este o fire directă și preferă mereu să spună lucrurilor pe nume. Așa a făcut și de această dată, vorbind deschis despre intervențiile estetice la care a apelat de-a lungul timpului. Matinala de la Antena 1 nu se ascunde când vine vorba despre acest subiect și a spus de câte ori a trecut pragul medicului estetician.

Ramona Olaru, adevărul despre intervențiile estetice

În urmă cu mai bine de 10 ani, Ramona Olaru marca prima apariție la Neatza cu Răzvan și Dani. La acea vreme, blondina avea o cu totul altă imagine. Părul era lung și brunet, purta ochelari și aparat dentar. Transformare vedetei i-a făcut pe cârcotași să spună că ar fi apelat de multe ori la bisturiu pentru a ajunge la look-ul de astăzi.

Ei bine, nu este așa. Se pare că Ramona Olaru a marcat o singură intervenție de acest tip și este vorba despre cea din zona bustului. În rest, transformarea vedetei se datorează evoluției și schimbării trendului.

De-a lungul timpului, matinala de la Antena 1 a învățat să își pună în evidență calitățile fizice, să își scoată în față atuurile, iar imaginea ei a suferit câteva modificări, însă toate naturale.

„Oamenii nu văd faptul că noi evoluăm, ne dezvoltăm ca oameni, fizic vorbind. Au rămas cu imaginea din 2012-2013, când am apărut prima oară la Neatza, aveam părul lung, negru, purtam aparat dentar și aveam și ochelari de vedere. Eram un fel de Betty cea urâtă, dar mie îmi place să cred că eram foarte drăguță și foarte frumoasă pentru vremea respectivă.

Vremurile se schimbă, moda se schimbă, stilul se schimbă, te adaptezi. Nu ne mai machiem cum ne machiam în urmă cu 10 sau 15 ani! Normal că se schimbă modul în care arăți! Cred că acesta este lucrul care îmi aduce un zâmbet pe față, faptul că nu am operații estetice. Nu am! Nu am operații estetice! Bine, am la bust, dar nici aici nu sunt…La față sigur nu! Nasul natural, obrajii naturali, buze nu am, le colorez și atât! Știu să mă machiez!”, a declarat Ramona Olaru, potrivit ego.ro.

