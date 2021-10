Ramona Olaru, îndrăgostită de fostul fotbalist Ianis Zicu „Nu mi-a plăcut viața de fotbaliști”

Ramona Olaru a recunoscut abia acum! Vecina de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a mărturisit că a fost tare îndrăgostită în adolescență de fostul fotbalist Ianis Zicu. Fosta iubită a lui Cuza de la „Noaptea Târziu” i-a menționat cu greu numele sportivului, fiind stânjenită.

În emisiunea sportivă de la de la Antena 1, moderată de Cătălin Oprișan, Ramona Olaru a fost invitată și provocată să spună cele mai ascunse detalii din lumea sportului.

Ramona Olaru: Eram îndrăgostită de un fost fotbalist de la Dinamo și din cauza asta eram fan Dinamo.

Cătălin Oprișan: Zi-mi numele.

-Băi, nu știu dacă e ok.

-Când erai îndrăgostită?

-În liceu, aveam 16 ani, 17 ani.

-Claudiu Niculescu?

-Nuuu!

-Marius Niculae?

-Nuu. Avea nasul mare, atat zic.

-Mă ții într-o tensiune…

-Păi nu știu, măi Cătăline, e bine (n.r. să zic)? Acum sincer…

-Daaa. Păi a fost acum 15 ani.

-Începe cu ”I” primul nume și al doilea cu „Z”.

-Și-l cheamă din patru litere.

-Da.

-Ianiseee! Dar el știe?

-Taaaci! Nu. Și nici nu trebuie să știe. O fi omul căsătorit la casa lui, eu nu mai știu nimic, nici dacă mai există.

-Auzi,dar sportivi te-au mai sunat?

-Mă, nu. Au fost. Și-mi mai scriu niște unii acum, nu pot să dau nume.Am ieșit cu unul mai de mult, acum doi ani. Am ieșit cu unul și după aceea am mai ieșit cu încă unul. Și nu mi-a plăcut viața de fotbaliști. Era ok la vârsta pe care o avea, era cichitin.