Ramona Olaru, primele declarații după ce Cuza s-a afișat cu o altă domnișoară! Ce spune vedeta despre acest lucru. „El are pe altcineva…”

Relația dintre Ramona Olaru și Cuza de la Noaptea Târziu a fost una tumultoasă, presărată cu numeroase despărțiri și împăcări. În cele din urmă, se pare că foștii iubiți au mers pe drumuri separate, iar Cuza ar avea deja o nouă parteneră. Ce spune Ramona Olaru despre acest subiect?

Ramona Olaru a confirmat despărțirea definitivă și a mărturisită că este într-o perioadă de „recuperare”, în care are nevoie de liniște pentru a își pune lucrurile în ordine în viață. Mai mult, aceasta a vorbit și despre motivele despărțirii.

„În sfârșit a venit momentul pe care, probabil, mulți dintre voi l-ați așteptat de mult timp. Și anume, da, sunt o persoana singura în acest moment. Din păcate, lucrurile n-au funcționat așa cum am fi sperat de-a lungul acestei relații, spun toate lucrurile acestea în sfârșit pentru că de fiecare dată s-au interpretat și s-au scris tot felul de chestii total aiurea și total pe dinafară față de cum s-au întâmplat. Și mai spun acest lucru pentru că dacă nu funcționează un lucru și dacă n-ai liniște și dacă nu găsești exact ce ai nevoie, atunci este mai bine și mai liniștit pentru ambele părți separarea.”, a spus Ramona Olaru, pe Instagram.

Ramona Olaru, despre noua relație a lui Cuza

Mai mult, Ramona Olaru a vorbit și despre noua relație a lui Cuza. Acesta s-a afișat alături de o domnișoară, iar mulți dintre internauți au ținut să îi aducă la cunoștință și Ramonei acest lucru. Așa că vedeta i-a rugat pe toți să nu îi mai trimită mesaje legate de acest subiect și a spus că este normal ca fiecare să meargă mai departe.

„Pe de altă parte, este perfect normal după ce s-a produs un astfel de lucru, să-și găsească liniștea, fericirea și așa mai departe. De ce am spus asta? Sunteți foarte mulți, fie că mă cunoașteți, fie că nu mă cunoașteți, care aveți gânduri, intenții bune, să-mi trimiteți print screen-uri sau poze sau filmulețe cu faptul că el are pe altcineva sau e cu altcineva, nu știu când, nu știu cum, e ok, e normal.

Fiecare are nevoie de o perioadă, să-și plângă morții, cum ar spune un prieten de-al meu. În cazul asta, situația să se refacă. Așa că, rugămintea este să nu mai faceți asta chiar dacă ne cunoaștem, chiar dacă nu ne cunoaștem, pentru că fiecare își va rezolva lucrurile în felul lui și va găsi o modalitate să fie ok și asta nu ajuta. Cred că este suficient acum”, a mai spus Ramona Olaru.

