Ramona Olaru și Florin Ristei formează cel mai nou cuplu din lumea mondenă?! Mărturisirea-bombă făcută de vedeta de la Antena 1

“Ramona Olaru și Florin Ristei formează cel mai nou cuplu din lumea mondenă?!” – este întrebarea clară care a răsunat în această seară pe o rețea de socializare. Și… spre surprinderea multora, la scurt timp după ce a fost lansată, vedeta de la Antena 1 a făcut o mărturisire-bombă. Frumoasa blondă a spus răspicat ce fel de relație are cu fostul prezentator TV.

Ramona Olaru și Florin Ristei formează cel mai nou cuplu din lumea mondenă?!

Aflată la malul Mării Negre, de unde este emis în această perioadă matinalul de la Antena 1, Ramona Olaru și-a provocat fanii să-i pună întrebări pe Insta Story. Una dintre cele mai mari curiozități a lăsat-o fără cuvinte pentru câteva clipe. “Ești cu Florin Ristei?”, a întrebat-o un internaut. Iar asistenta TV i-a răspuns: “Ar vrea el!”, mesajul fiind urmat de un semn care reprezintă faptul că ea se amuză copios după întrebarea primită. De altfel, vedeta l-a etichetat pe cunoscutul artist în postarea sa, după cum puteți vedea în poza pusă în galeria foto a articolului.

Vă reamintim că Ramona Olaru și Florin Ristei au format echipă cu Diana Munteanu în urmă cu câteva luni bune, pe când rula la Antena 1 emisiunea “Prietenii de la 11”. Cei trei au rămas în relații bune, de prietenie, chiar dacă ei nu mai muncesc împreună. Se pare că după divorț, asistenta de la “Neatza cu Răzvan și Dani” preferă să își pună ordine la capitolul “Amor”. Totuși, astăzi, la câteva ore după ce s-a încheiat matinalul de la Antena 1, ea a trasmis un mesaj cu subînțeles pentru fostul soț. “Doar pentru că te-am iubit la un moment dat nu înseamnă că te voi iubi mereu. Nu sunt Whitney Houston!” este traducerea mesajului care apare în imaginea de mai jos.

Ramona Olaru, mesaj emoționant de ziua ei

“30! 30 de ani in care am adunat atatea lucruri bune si atatea lucruri mai putin bune, atatia oameni la fel buni sau mai putin buni, unii inca sunt, unii au plecat… Am trait si simtit atat de multe chestii, incat e mai greu sa ma loveasca ceva acum! Un sfert si ceva de secol care, spun cu mana pe inima ca si-a lasat o amprenta puternica asupra mea!

I-as scrie o scrisoare lui Dumnezeu sa ii multumesc pentru toate astea si ca m-a schimbat atat de mult in urma unor esecuri si mi-a dat de fiecare data ganduri bune sa fac sa fie totul bine in jurul meu! Vreau sa cred ca am fost mereu un om bun si fericit! Muncesc bucuroasa pentru ca fac ce imi place, am niste oameni in jurul meu, pe care sigur o sa ii am pana dincolo de povestea mea pe aici! Sunt fericita, stiu sa iubesc frumos si sper sa va dau si voua din lucrurile astea pe acolo pe unde ne-om intalni!”, a scris vedeta la începutul acestei luni pe contul ei oficial de Instagram.