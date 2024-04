Ramona Olaru, vacanță de coșmar în Egipt! Și-a pierdut pașaportul, iar apoi a fost implicată într-un accident: ”Am pierdut contactul cu realitatea”

Ramona Olaru a fost plecată pentru câteva zile în Cairo. Își făcuse o mulțime de planuri, însă pe unele dintre ele nu a reușit să le ducă la bun sfârșit. Lucrurile au început să meargă rău de când a aterizat pe aeroport. După multe peripeții, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a avut parte și de un accident.

Ramona Olaru a mers în Cairo pentru a participa la un eveniment, însă făcuse și câteva planuri pentru a vizita orașul. Din nefericire, vacanța ei a fost stricată de o problemă serioasă. Vedeta de la Antena 1 și-a pierdut pașaportul, iar pentru a se întoarce în România a fost nevoită să umble de la o instituție la alta. Iar ca tacâmul să fie complet, aceasta s-a trezit implicată într-un accident de mașină.

Atunci când a ajuns la aeroport, Ramona Olaru și-a dat seama că nu mai are pașaportul. Ea a mărturisit că l-a pierdut în timp ce mergea spre taxi. Din acel moment, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani și-a dat seama că nu se mai poate întoarce în România. Așadar, a început să dea mai multe telefoane pentru a găsi o soluție.

„În momentul în care am ajuns, am aterizat în Cairo, ne-am luat viza de acolo. Îți dă o viză pe loc. Am trecut de toată verificarea și am ajuns la așteptarea bagajelor. Am așteptat vreo 2 ore, cam mult. Într-un final, au venit bagajele și am dat viteză către hotel.

Am ajuns într-o oră, am mers la recepție să fac check-in-ul. Nenea ăla mi-a cerut pașaportul. Caut, nimic. Pașaportul nu exista. Am pierdut pașaportul în drumul de la ieșire din aeroport până la Uber. Ce rămâne de făcut? Sună la aeroport să mă anunțe dacă găsește ceva.

Bineînțeles, o țară fără infrastructură, fără nimic, ceva îngrozitor. Am început să îi sun pe toți pe care îi cunosc și care m-ar fi putut ajuta să ajung la Ambasada Română din Cairo. Asta era la 2 noaptea. Am reușit să iau legătura cu Ambasada foarte rapid.”, a povestit Ramona Olaru pe Instagram.