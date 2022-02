Randi: „Am conștientizat devreme că nu am niciun motiv”. Cum a reușit cântărețul să „fenteze” anxietatea!

A fost plecat în vacanță timp de câteva săptămâni, unde s-a relaxat, dar a și avut parte de momente de introspecție. Randi dezvăluie, în exclusivitate pentru CANCAN NEWS, care este metoda prin care se ține departe de stres.

Plajele însorite și deconectarea de la problemele cotidiene au reprezentat două dintre motivele care l-au ajutat să aibă mai mult timp pentru a se conecta cu sine. Artistul ne-a dezvăluit că atunci când merge în vacanță nu este setat neapărat doar pe relaxare, ci și pe conștientizare. Aspect care, de ceva timp, l-a învățat cum să gestioneze și stresul.

Artistul dezvăluie ce l-a ținut departe de anxietate

„Am momente de introspecție, de inspirație pe care le notez în telefon. E bine să ai timp pentru tine și să nu mai fii bombardat de informații și idei false.

Din fericire, am o seninătate și un „zen” TAIE 11.06 și nu prea se lipește stresul de mine, sau știu eu să-i fac față, sau sunt eu foarte ingnorant în momentul în care ar trebui să fiu stresat. Una din astea trei sigur mă atinge și nu prea am avut anxietăți, pentru că am și conștientizat devreme că nu am niciun motiv. Atât timp cât sunt sănătos, gândesc bine și am putere de muncă pot să trec peste orice” , ne-a declarat Randi.

CITEȘTE ȘI: RANDI, DEZVĂLUIRI DESPRE CUM AR TREBUI SĂ ARATE FEMEIA PE CARE O VA DUCE LA ALTAR: „DACĂ EȘTI ECHILIBRAT ȘI PUTERNIC, E GREU SĂ MAI FII IMPRESIONAT”

Ce mai puteți vedea la CANCAN NEWS

Este femeie și artistă, iar asta înseamnă un motiv în plus pentru a fi extrem de atentă cu imaginea sa. Așadar hainele de brand și cele care fac furori printre fashioniste sunt deseori pe lista de dorințe. Însă nu întotdeauna ajung în garderoba ei. Alina Eremia dezvăluie metoda prin care reușește să se țină departe de „ispite”, dar și ce o motivează să muncească încontinuu.

Iar una dintre finalistele de la „Bravo, ai stil!” face dezvăluiri neașteptate chiar înainte de marea finală. Ruxi dezvăluie care este cea mai mare greseală pe care a făcut-o! CANCAN NEWS are toate detaliile!

VEZI ȘI: RANDI ȘI-A RECUNOSCUT INFIDELITĂȚILE! ARTISTUL A CĂLCAT STRÂMB ÎN FOSTELE RELAȚII. „AM FOST ÎNȘELAT ȘI AM ȘI ÎNȘELAT”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.