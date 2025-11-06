Raspunsul lui Igor Cuciuc, după ce a fost acuzat că ”bocește pentru vizualizări”. Adevărul despre filmarea în care dansează

O filmare cu Igor Cuciuc a făcut înconjurul internetului. Interpretul de muzică populară a apărut în timp ce se distra la o petrecere și a fost criticat pentru faptul că suferă în mediul online, iar în timpul liber treaba ar sta cu totul diferit. Artistul a transmis un mesaj pentru a clarifica situația. Află mai multe detalii în articol!

Data de 15 noiembrie 2024 va rămâne cea mai neagră zi din viața familiei lui Igor Cuciuc. Andreea Cuciuc, fiica în vârstă de 17 ani a artistului, se stingea din viață în timp ce se afla la o petrecere cu colegii ei de clasă. Tânăra a suferit un stop cardiac cauzat de niște probleme la inimă.

Igor Cuciuc, filmat în timp ce de distra

Începând din ziua tragediei și până în prezent, Igor Cuciuc și Diana Cuciuc și-au strigat durerea în mediul online și au vorbit mereu despre cât de grea este viața în lipsa fiicei lor.

Recent, un videoclip în care artistul apare a stârnit controverse pe TikTok. Igor Cuciuc a fost filmat în timp ce se afla la o petrecere și se distra. În descrierea atașată se regăsește următorul mesaj:

„Dimineața bocește pentru vizualizări și defăimare, seara, la club cu femei, fără soția îndurerată. Dacă tot s-a apucat Cuciuc de defăimare la comandă, măcar să stea acasă, departe de lumea de noapte. Poate ne spune Diana Cuciuc că nu mai trăiește cu Igor?”

După acuzațiile grave care i s-au adus, Igor Cuciuc a oferit replica. În secțiunea de comentarii, artistul a scris faptul că filmarea este veche, din anul 2023, înainte ca tragedia să se petreacă.

„Bună seara, video este din anul 2023”, a scris Igor Cuciuc.

