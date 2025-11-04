Acasă » Știri » Profesoara Andreei Cuciuc face dezvăluiri uluitoare, după un an de la moartea fiicei lui Igor Cuciuc: „Aceste cuvinte mi-au rămas în memorie”

Profesoara Andreei Cuciuc face dezvăluiri uluitoare, după un an de la moartea fiicei lui Igor Cuciuc: „Aceste cuvinte mi-au rămas în memorie”

De: Denisa Iordache 04/11/2025 | 11:00
Profesoara Andreei Cuciuc face dezvăluiri uluitoare, după un an de la moartea fiicei lui Igor Cuciuc: „Aceste cuvinte mi-au rămas în memorie”
Andreea, fiica lui Igor Cuciuc, a lăsat multă durere în urma sa/ Sursa foto: Facebook

Cazul Andreei Cuciuc, tânăra care a murit la doar 17 ani într-un mod cumplit, a lăsat în urmă multe întrebări fără răspuns și durere. Profesoara fiicei lui Igor Cuciuc a vorbit despre ea și a făcut dezvăluiri uluitoare. Află mai multe detalii în articol!

Andreea a murit pe data de 15 noiembrie 2024, în timp ce se afla la o petrecere cu colegii ei de clasă. Tânăra a suferit un stop cardiac cauzat de niște probleme la inimă. După un an de la tragedie, profesoara ei a vorbit despre ultima lor discuție.

Profesoara Andreei Cuciuc, mărturisire emoționantă

Cadrul didactic a făcut mărturisiri emoționante despre Andreea și a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte pe care adolescenta i le-a spus.

„Am fost profesoara Andreei, era un copil soare, atât de gingașă, mereu cu bună dispoziție! Avusesem pe 29.10.24 lecție deschisă cu grupa lor și aveam emoții, iar Andreea mi-a spus „Doamna Leanca, de ce aveți emoții? Noi doar vă susținem”. Aceste cuvinte mi-au rămas în memorie. Sunt printre ultimele fraze spuse de ea către mine.

Era atât de bravo, bună la inimă, mereu ajuta necondiționat!”, a spus profesoara Andreei Cuciuc.

Ce s-a întâmplat în noaptea în care a murit Andreea Cuciuc

La aproape un an de la moartea fiicei lor, Diana și Igor Cuciuc și-au făcut curaj și au vorbit despre noaptea tragediei. Cei doi au povestit că au urmărit inclusiv imaginile de pe camerele de supraveghere ale localului unde s-a desfășurat Balul Bobocilor.

Ai voie să miroși URÂT în autobuz? Ce spune legea, de fapt
Ai voie să miroși URÂT în autobuz? Ce spune legea, de fapt
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut

„După imaginile pe care le-am văzut la poliție, am văzut că Andreea avea un comportament destul de normal, era zâmbitoare. Băieții o mai salutau din dans și o invitau la dans. Așa avea un zâmbet dulce. La 6 au ajuns acolo, la 9 i s-a făcut rău Andreei. Noi am văzut-o pe ea foarte veselă, dar desigur că ea mai părăsea masa. La masă rămânea prietenul prietenei Andreei, nepotul unui muzician”, a povestit Igor Cuciuc într-un interviu pe canalul de YouTube Life Md Documentary.

CITEȘTE ȘI:

Nicolae Botgros a cerut redeschiderea anchetei morții Andreei Cuciuc! Se întâmplă după ce familia tinerei i-a acuzat nepotul

Cristian Botgros a decis să spună adevărul! Ce a făcut Andreea Cuciuc înainte să moară fulgerător și de ce el s-a comportat ciudat la înmormântarea ei

