Răsturnare de situație în cazul accidentului de la Slătioara! Bărbatul care a făcut live pe Facebook a făcut dezvăluiri

Cătălin Șindilă, bărbatul care făcea Live pe Facebook în timpul accidentului de la Slătioara, în urma căruia soția lui a murit, face noi declarații uimitoare. Bărbatul a povestit firul evenimentelor și mărturisește că șoferul nu dăduse impresia că băuse alcool.

„Nu ne-au acceptat, din cauza fostului sot al ei, Mihai Varlan. Familia ei avea o problema cu mine de o luna si jumatate, pentru ca ea a plecat de la mine vreo doua saptamani, la o sora de-ale ei, la Pucioasa. Doar eu si ea stiam ce trebuie sa faca, voia sa mearga sa-si ia actele necesare, dar nu putea, pentru a-si face mutatie aici, la Piatra Olt.

Am mers la ocazie, era masina de ocazie. Il cunosteam pe sofer din vedere, pentru ca e de la bunicul meu din sat. Eram la poarta la mine, pe unde trec masini si am facut cu mana, iar el a oprit imediat. Nu mirosea deloc, deloc a bautura!

Eu am aflat ca a baut atunci cand ea la spital! Eu am stat in fata, in stanga, masina avea volan pe dreapta. Ea era in spatele meu, nu si-a pus centura. I-am zis sa o lase mai usor…Eu am facut live-ul acela pentru a vedea cineva! Nu puteam sa sun la 112, ca eram in masina lui” a povestit Catalin Sindila.