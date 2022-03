Războinicii de la ”Survivor România” au comentat plecarea lui Cătălin Zmărăndescu din competiție: ”A fost bombă omul”

Faimosul Cătălin Zmărăndescu a părăsit competiția ”Survivor România” 2022 în data de 22 martie. După aceea, colegii din show au comentat plecarea acestuia. Ce au spus Războinicii despre fostul concurent?

Cătălin Zmărăndescu a părăsit competiția ”Survivor România” în data de 22 martie. Concurentul din echipa Faimoșilor a avut parte de un șoc, atunci. A făcut și primele declarații, după ce Dan Pavel a anunțat plecarea lui: ”Asta este, mă întorc acasă la familia mea. De când a început competiția asta am fost eu și numai eu. Nu m-am schimbat, am rămas același om. E o experiență pe care nu o s-o uit prea ușor. Am învățat că prietenii se nasc în timp, în ani de zile. Faptul că am încredere foarte mare în oameni e un defect de-ale mele. Regret că nu pot participa în continuare. Cu siguranță Matilda, fetița mea, va înțelege că nu cei mai buni câștigă, nu întotdeauna cei mai buni ajung în vârf. Viața e formată din eșecuri, câștiguri, trăiri, bucurii, suferințe, doar de noi depinde ce facem, cum facem ca să trecem peste ele”.

Ce spun Războinicii despre Faimosul Cătălin Zmărăndescu

După plecarea lui Cătălin Zmărăndescu din competiția ”Survivor România”, Războinicii au făcut o serie de comentarii, în tabăra lor. De exemplu, lui Alexandru Nedelcu i-a părut rău că Faimosul a fost eliminat din show: ”A fost bombă omul. S-a luptat cot la cot cu noi, care suntem mai puștani”.

”Le-a plecat motoreta!”, ”Le-a plecat tancul!”, ”A plecat tăticul”, ”Să știi că se vedea pe ei, că e ca și cum s-a rupt echipa”, ”Chiar dacă ziceam noi la început că el îi dezbină, dar el i-a ținut. El îi motiva mereu”, ”El i-a ținut uniți”, ”Atunci când ne așteptăm la ceva, că și ei se așteptau să plece Mari, noi, în proporție de 70%, și exact asta nu se întâmplă”, ”Unde suntem? La Survivor, aici nu-i nimic normal”, sunt o parte din comentariile Războinicilor, după plecarea lui Cătălin Zmărăndescu.